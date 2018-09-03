AKP ile MHP ittifak yaparsa Eskişehir ve Edirne CHP'nin elinden çıkabilir

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam etmesine" yönelik açıklamasıyla birlikte siyaset kulislerinde, bu birlikteliğin anayasal zorunluluktan ötürü "yasal değil, protokol esasına dayalı bir birliktelik olabileceği" yorumları yapılıyor.







Anayasanın 64. maddesinin son fıkrası "Seçim yasalarında yapılacak değişiklikler, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulamaz" hükmünü taşıyor. Bu nedenle 30 Mart 2019 öncesinde, AKP ile MHP'nin yerel seçimler için ortak protokol oluşturduklarını kamuoyuna deklare edebilecekleri, böylece Bahçeli'nin dillendirdiği gibi ‘fiili bir ittifakın' oluşacağına dikkat çekiliyor.





Protokolün çerçevesinin de Yenikapı ruhunun yerel seçimlerde de somutlaşması gerektiği üzerine dayalı olabileceği belirtiliyor. MHP'nin AKP ile ittifaka girmesi durumunda, 2014'teki yerel seçimlerde alınan oy oranları dikkate alındığında bu ittifaktan en zararlı çıkabilecek belediyelerin CHP'li belediyeler olduğu, CHP'den 10, HDP'den ise bir il belediyesinin AKP ya da MHP'ye geçebileceği konuşuluyor.





'ESKİŞEHİR RADARDA'





Yıllardır CHP'nin elinde bulunan ve Yılmaz Büyükerşen'in başarılarıyla gündeme gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her iki partinin de radarında. Söz konusu ittifakla Eskişehir'in AKP ya da MHP'li bir belediyeye geçebileceği belirtiliyor. Ancak İYİ Parti'nin de siyaset sahasına girmesi ve CHP'nin de İYİ Parti ile olası ittifakında, her iki ittifakın kafa kafaya yarışabileceği ifade ediliyor.





Eskişehir'de 2014'te AKP yüzde 39.1, MHP ise yüzde 11.2 oy aldı. 24 Haziran'da ise CHP ile İYİ Parti'nin toplam oyu yüzde 45.5, AKP ile MHP'nin toplam oyu ise yüzde 48.7 oldu. 24 Haziran seçimleri baz alındığında, CHP'nin İYİ Parti ile ittifak yapması durumunda bile Eskişehir'i kaybedebileceği değerlendiriliyor.







Habere göre MHP, Aydın, Burdur ve Edirne'ye de dikkat kesilmiş durumda. CHP, Aydın'ı 2014'te yüzde 43.8 oy oranıyla kazanırken, AKP-MHP ittifakı ile iki partinin oy oranı 50.8'i buluyor. Burdur'da da dengelerin AKP ve MHP lehine değişebileceği tartışılıyor. Burdur'da AKP yüzde 35.1, MHP yüzde 17.4 oy potansiyeline sahip. İttifak olursa yüzde 52.5 ile, 2014'te yüzde 44.4 alan CHP'yi geçiyorlar. Edirne'de ise CHP yüzde 36.9'la birinci çıktı. AKP yüzde 29.9, MHP ise yüzde 18.3'lük oy aldı. İki parti arasında ittifak yapılırsa, Edirne'nin AKP- MHP ittifakına geçebileceği değerlendiriliyor.





Cumhuriyet