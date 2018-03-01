Samanyolu Haber /Gündem / AKP ile ittifak söylentisi bile istifaya sebep oldu.. /01 Mart 2018 13:50

AKP ile ittifak söylentisi bile istifaya sebep oldu..

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın “DSP’nin AK Parti ve MHP ya da DSP’ye 10 milletvekili fazla verecek A veya B partisi ile ittifak yapabileceğini” söylemesi üzerine Genel Başkan Yardımcısı ve Adalet eski Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk istifa ettiğini açıkladı.

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Türk, DSP Genel Başkanlığına gönderdiği istifa dilekçesinde, “Türkiye'yi bir tek adam yönetimine götüren iki parti ile ittifak yapması, uğruna mücadele ettiği ilkeleri ve kendisini inkâr etmesi anlamına gelir” dedi.

Türk şöyle dedi: “DSP'nin, yaptıkları Anayasa değişiklikleri ve uygulamalarıyla Türkiye'yi bir tek adam yönetimine götüren iki parti ile ittifak yapması, uğruna mücadele ettiği ilkeleri ve kendisini inkâr etmesi anlamına gelir. 10 milletvekili fazla verecek herhangi bir parti ile ittifak yapması ise, dürüstlük ilkelerine aykırı pazarlıkçı bir davranış olur. Seçim ittifakları, görüş ve amaçları arasında yakınlık bulunan partiler arasında yapılır. Genel Başkanın tamamıyla farklı bir anlayışla yaptığı açıklamalar, DSP'nin Programı ve bugüne kadarki uygulamalarıyla bağdaşmamaktadır. O nedenle Genel Başkan yardımcılığı görevimden istifa ediyorum”
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