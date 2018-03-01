AKP ile ittifak söylentisi bile istifaya sebep oldu..

Türk, DSP Genel Başkanlığına gönderdiği istifa dilekçesinde, “Türkiye'yi bir tek adam yönetimine götüren iki parti ile ittifak yapması, uğruna mücadele ettiği ilkeleri ve kendisini inkâr etmesi anlamına gelir” dedi.





Türk şöyle dedi: “DSP'nin, yaptıkları Anayasa değişiklikleri ve uygulamalarıyla Türkiye'yi bir tek adam yönetimine götüren iki parti ile ittifak yapması, uğruna mücadele ettiği ilkeleri ve kendisini inkâr etmesi anlamına gelir. 10 milletvekili fazla verecek herhangi bir parti ile ittifak yapması ise, dürüstlük ilkelerine aykırı pazarlıkçı bir davranış olur. Seçim ittifakları, görüş ve amaçları arasında yakınlık bulunan partiler arasında yapılır. Genel Başkanın tamamıyla farklı bir anlayışla yaptığı açıklamalar, DSP'nin Programı ve bugüne kadarki uygulamalarıyla bağdaşmamaktadır. O nedenle Genel Başkan yardımcılığı görevimden istifa ediyorum”