Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan AKP iktidarının yeni bir yola gireceğini iddia etti...





ABD’nin ulusal güvenlik stratejisinde 1 numaralı madde nedir?.. Hepimizin bildiği cevap; İsrail’in güvenliği. Obama zamanında bu böyleydi, Trump ile devam ediyor ileride de değişme ihtimali yok. Halen mini bir dünya savaşının yaşandığı Suriye topraklarında da fotoğrafı çok net olarak görüyoruz.





ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın gelişi öncesi kaleme aldığım bir yazıda, ABD tarafında yapılan iç değerlendirmelerde Irak’ın NATO’ya alınmasının tartışıldığı ve bunun Türkiye’ye de önerilebileceğini belirtmiştim. Tillerson’ın AKP iktidarını yumuşatmasının (!) ardından Afrin’de Suriye rejimi görüntüsü üzerinden İran ve Rusya ile aramız yeniden gerginleşmeye meyil tuttu. Belirsizlik devam ediyor.





AKP iktidarı yeniden taraf mı değiştirecek? Bu sorunun yanıtını bulabilmek ve ileriki günlere pencere açabilmek için; Suriye’de Şam yönetimini düşmekten kurtaran ve halen koruyan Rusya olmasına rağmen hem İsrail hem de ABD, Suriye’de bir numaralı tehdit olarak İran’ı görmektedir gerçeğinin altını çizelim. ABD, oluşturduğu koalisyon ile birlikte İran’dan Akdeniz’e Şii koridorunu önlemek için koridorun Suriye parçasında açıktan askeri olarak karşı karşıya gelmiş durumda. Ancak, ABD bu koridorun Irak parçasında da adeta ilmik ilmik ördüğü bir politikayı da hayata geçirmiş durumda ama biraz da örtülü bir şekilde yürüttüğü için gözlerden kaçıyor.