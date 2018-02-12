AKP iki yıl Ankara'da ağırladığı Salih Müslim'in başına şimdi de 4 milyon ödül koydu

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı’nın son güncellemesiyle kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, griye 89 isim eklendi. Listede 880 kişinin ismi yer alıyor. Güncellenen listeye ilk kez eklenen isimler de belli oldu. Kırmızı listeye PYD lideri Salih Müslim’in ismi de ilk kez eklendi.





URAL'IN İSMİ KIRMIZIDA





Daha önce yeşil listede olan THKP-C Acilciler grubunun lideri Mihraç Ural da kırmızı listeye yükseltildi. Ural hakkında 3 dava kapsamında 2 Şubat 2018 günü kırmızı bülten çıkartılmıştı.





FEHRİYE ERDAL DA LİSTEYE EKLENDİ





Güncellenen listeye Sabancı suikastının faili DHKP/C terör örgütü mensubu Fehriye Erdal da ilk kez eklendi. Mavi renk kategorisinde aranan Erdal için belirlenen ödül miktarı 1.5 milyon TL.







TANAL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU





CHP Milletvekili Mahmut Tanal, birkaç yıl önce Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.





ÇÖZÜM SÜRECİNİN MİSAFİRİYDİ



