AKP iki yıl Ankara'da ağırladığı Salih Müslim'in başına şimdi de 4 milyon ödül koydu

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı’nın son güncellemesiyle kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, griye 89 isim eklendi. Listede 880 kişinin ismi yer alıyor. Güncellenen listeye ilk kez eklenen isimler de belli oldu. Kırmızı listeye PYD lideri Salih Müslim’in ismi de ilk kez eklendi.
URAL'IN İSMİ KIRMIZIDA
Daha önce yeşil listede olan THKP-C Acilciler grubunun lideri Mihraç Ural da kırmızı listeye yükseltildi. Ural hakkında 3 dava kapsamında 2 Şubat 2018 günü kırmızı bülten çıkartılmıştı.
FEHRİYE ERDAL DA LİSTEYE EKLENDİ
Güncellenen listeye Sabancı suikastının faili DHKP/C terör örgütü mensubu Fehriye Erdal da ilk kez eklendi. Mavi renk kategorisinde aranan Erdal için belirlenen ödül miktarı 1.5 milyon TL.
TANAL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, birkaç yıl önce Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
ÇÖZÜM SÜRECİNİN MİSAFİRİYDİ
Müslim çözüm sürecinin devam ettiği 2013-2014 yılları arasında birçok kez Ankara'ya davet edilmiş, dönemin Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ve MİT müsteşarıyla birçok defa resmi konuk sıfatıyla ağırlanmıştı. Müslim daha sonra yaptığı açıklamada bu ziyaretleri, 'devletin en üst düzey yetkilileriyle görüşüyoruz, bize sözler veriyorlar ancak arkamızdan da terörist diyorlar' diyerek özetlemişti