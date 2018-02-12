Samanyolu Haber /Gündem / AKP iki yıl Ankara'da ağırladığı Salih Müslim'in başına şimdi de 4 milyon ödül koydu /12 Şubat 2018 10:52

AKP iki yıl Ankara'da ağırladığı Salih Müslim'in başına şimdi de 4 milyon ödül koydu

CHP'nin PYD lideri Salih Müslim'in hükümetin girişimiyle Türkiye'de ağırlanmasını yargıya taşımasının ardından İçişleri Bakanlığı terör suçundan arananlar listesine eklemeler yaptı. Müslim de kırmızı listeye eklendi ve 4 milyon lira ödül konuldu.

SHABER3.COM

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı’nın son güncellemesiyle kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, griye 89 isim eklendi. Listede 880 kişinin ismi yer alıyor. Güncellenen listeye ilk kez eklenen isimler de belli oldu. Kırmızı listeye PYD lideri Salih Müslim’in ismi de ilk kez eklendi. 

URAL'IN İSMİ KIRMIZIDA

Daha önce yeşil listede olan THKP-C Acilciler grubunun lideri Mihraç Ural da kırmızı listeye yükseltildi.  Ural hakkında 3 dava kapsamında 2 Şubat 2018 günü kırmızı bülten çıkartılmıştı. 

FEHRİYE ERDAL DA LİSTEYE EKLENDİ

Güncellenen listeye Sabancı suikastının faili DHKP/C terör örgütü mensubu Fehriye Erdal da ilk kez eklendi. Mavi renk kategorisinde aranan Erdal için belirlenen ödül miktarı 1.5 milyon TL. 

TANAL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, birkaç yıl önce Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. 

ÇÖZÜM SÜRECİNİN MİSAFİRİYDİ

Müslim çözüm sürecinin devam ettiği 2013-2014 yılları arasında birçok kez Ankara'ya davet edilmiş, dönemin Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ve MİT müsteşarıyla birçok defa resmi konuk sıfatıyla ağırlanmıştı. Müslim daha sonra yaptığı açıklamada bu ziyaretleri, 'devletin en üst düzey yetkilileriyle görüşüyoruz, bize sözler veriyorlar ancak arkamızdan da terörist diyorlar' diyerek özetlemişti

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP iki yıl Ankara'da ağırladığı Salih Müslim'in... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:15:53