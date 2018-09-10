Samanyolu Haber /Gündem / AKP İdlib'ten gelecek göçmenleri Türkiye'ye almayacak /10 Eylül 2018 13:48

AKP İdlib'ten gelecek göçmenleri Türkiye'ye almayacak

TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan Bozkır, İdlib’de olumsuz senaryo gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin kapılarını açmamayı ve göç dalgasını Suriye topraklarında oluşturulacak kamplara yerleştirmeyi planlandığını belirtti.

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Bozkır, "Şayet bir göç dalgası olursa Suriye topraklarında çözüm üretmek için her türlü tedbiri alıyoruz. Orada düzeni kurabilecek imkân ve mekanizmalara  sahibiz" diye konuştu.



Bekliyoruz değil mi? Peki kapılarımızı açıyor muyuz?

Olumsuz senaryo gerçekleşirse, yeni bir göç dalgası olabilir. Ama kapılarımızı açmamayı ve göç dalgasını Suriye topraklarında oluşturulacak kamplara yerleştirmeyi planlıyoruz. Ülkemize daha önceki göç dalgasında gelen Suriyeliler de, İdlib ve Reyhanlı üzerinden Türkiye’ye geldiler. Terör örgütü unsurları da Türkiye’ye zamanında aynı bölgeden girdiler. Bu kez bu riski almayacağız. Şayet bir göç dalgası olursa da buna Suriye topraklarında çözüm üretmek için her türlü tedbiri alıyoruz.

“Suriye toprağında çözüm buluruz"
Güvenli bölgede askerlerimiz var. 12 gözetleme birimimiz var. Onlara yönelik bir tehlike olmaz. Esas sorun Türkiye hududuna çok büyük sayıda insanın bombardımandan kaçarak gelmesidir. Onu da Suriye hududu içinde onlarla ilgili konaklayacakları imkânlar sağlayarak Türkiye’de yapacaklarımızı orada yaparak karşılamayı düşünüyoruz. Ama inşallah olumsuz senaryo gerçekleşmeyecek ve bunların hiçbiri ortaya çıkmayacak.

"Dünya Savaşı aşırı ve sorumsuz bir senaryo"
Dünya savaşı senaryosu için ne düşünüyorsunuz?

Dünya Savaşı aşırı ve sorumsuz bir senaryo. Maalesef bilgi kirliliği dünyada ve Türkiye’de çok fazla. Dünya savaşı ciddi bir şey, kolayca dillendirilmemeli. Bu kadar sofistike silahların mevcut olduğu, bu kadar karmaşık yapıların olduğu, süper güç dengelerinin tamamen değişmiş olduğu bir dünyada, dünya savaşından bahsetmek tamamen yanlış ve tehlikeli bir yaklaşım olur.


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