Samanyolu Haber /Gündem / AKP İddaa'yı satıyor: İhaleye çıkarıldı, dört firma teklif verdi /11 Şubat 2019 17:50

AKP İddaa'yı satıyor: İhaleye çıkarıldı, dört firma teklif verdi

AKP, 'İddaa' olarak bilinen 'Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarını' patronlara satıyor. 27 Kasım'daki ihaleye tek firma teklif verince ihale iptal edilmişti. 'İddaa' yeniden ihaleye çıkarıldı.

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Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, "İddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarını" patronlara satmaya kararlı. "İddaa" için yeniden ihaleye çıkıldı. 

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine ilişkin merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezi kurulması ve işletilmesi, başbayilik iş ve hizmetleri ile bayilik yönetimi iş ve hizmetleri için dört firma teklif verdi.

Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede, komisyon teklifleri değerlendirecek.

10 YIL GEÇERLİ OLACAK

İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 yıl geçerli olacak.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 27 Kasım'da düzenlenen "İddaa" ihalesini, yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine, rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle 10 Aralık'ta iptal etmişti.
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