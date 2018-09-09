Samanyolu Haber /Gündem / AKP içinde Melih Gökçek için flaş iddia /09 Eylül 2018 22:33

AKP içinde Melih Gökçek için flaş iddia

2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimler ile ilgili AKP ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. AKP, Ankara'da eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kapısını çalacağını iddia edildi.

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Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ile ilgili kulis bilgileri konuşulmaya başlandı. Yerel seçimlerle ile ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın metal yorgunluğu ile istifasını istediği eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kapısını çalacağını iddia etti.

Hakan ayrıca bugünkü yazısında İstanbul için "Kürt oylarını alma kapasitesi yüksek adayın şansı daha fazla olacak" ifadesine yer vererek "AKP’nin işin bu kısmını atlamaması şart... Yoksa tüm dezavantajlarına rağmen İstanbul’u CHP’ye kaptırabilirler." iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Nisan referandumunun ardından partisi AKP'nin başına tekrar geçerek "metal yorgunluğu" adı altında İstanbul, Balıkesir, Bursa, Niğde, Düzce ve Ankara'da belediye başkanlarının istifası istemişti. Yaşanan bu gelişmeler üzerinde istifası istenen tüm isimler istifalarını vermişti.
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