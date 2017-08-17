AKP içinde dosya savaşları mı başladı?

Oda TV yazarı Soner Yalçın, üç hacker'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve bazı AKP'li siyasetçilerin Facebook messenger şifrelerini kırdığını, içeriklerin ise Berat Albayrak'ta olduğunu yazdı.





"Bu dosya gerçekse siyaset karışacak" başlıklı yazısında Yalçın, şifreleri kırılanlar arasında CHP'li siyasetçilerin, cezaevindeki Enis Berberoğlu'nun ve cezaevine konulan CHP'li bazı danışmanların da olduğunu ve Erdoğan'ın buradan hareketle Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Berberoğlu ile bağlantılı olmakla suçladığını savundu.





Hakan Şükür ile yandaş kalem Cem Küçük'ün aralarında geçtiği iddia edilen ve Gülencileri yurt dışına kaçırma konusunun gündeme geldiği konuşmanın da aynı dosyadan sızmış olabileceğini belirten Yalçın, dosyanın önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, o ilgilenmeyince de damat Berat Albayrak'a gittiğini iddia etti.





Albayrak'ın "aceleci" davrandıkları gerekçesiyle emniyet istihbaratı azarladığını öne süren Yalçın, "Dosyanın akıbeti konusunda benim bilgim yok. Bu dosya ve içindeki iddialar bana bir ay önce anlatıldı…Merakla bekledim AKP iktidarı “dosyayı ne zaman açacak” diye! Erdoğan'ın bu sözlerini duyunca…“Acaba” dedim, “dosya ona da mı ulaştı?” Öyle ya…Erdoğan bu kadar ağır iddialı sözleri neye dayanarak söyledi? Hâlâ… Merakla bekliyorum" diye yazdı.