AKP için her yer arpalık

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, 1868’de bir grup idealist hekim tarafından kurulan ve Atatürk tarafından “Kızılay” adı verilen derneğin, AKP döneminde iktidar tarafından siyasi çıkar için kullanıldığını söyledi.





Ceylan, Türk Kızılay Derneği’nin AKP’nin “arpalığı” haline geldiğini belirterek bu durumun, “Yardım kuruluşu bile artık yolsuzluk, kavga, gürültü, kayyım gibi bu tip şeylerin içerisine giriyorsa bu şu andaki iktidarın her alanda getirdiği yozlaşmanın bir yansımasıdır” dedi.





Kızılay bundan 151 yıl önce, 11 Haziran 1868’de bir grup idealist hekim tarafıdan kurulan bir dernek. Hilal-i Ahmer Cemiyeti adıyla kurulan, sonradan Atatürk’ün emriyle Kızılay adını alan dernek, bugün de Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor. Ancak bir yardım kuruluşu olan Kızılay, AKP iktidarı döneminde yolsuzluklarla anılmaya başlandı. Son olarak CHP’li Ceylan, Kızılay hakkında kendisine ulaşan ihbarları 9 Nisan günü Meclis gündemine taşımış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle şu soruları sormuştu:





“Kızılay’da çalışan personelden kaçının iş akdine son verildi, kaçı işe iade davalarını kazandı, iade davalarını kazananların ve iş akitleri fesih edilenlerin tazminatları ödendi mi, tazminatların toplam tutarı nedir? İşe iade davasını kazandığı halde göreve başlatılmayan ve bu nedenle tazminat ödenen kaç kişi var ve toplam ne kadar tazminat ödendi?”





Önergeye cevap yok...

Kızılay’ın AKP’nin arpalığı haline geldiğini ve yönetimle ters düşen şubelerin kapatıldığı ihbarlarının kendisine ulaştığını ifade eden Ceylan, soru önergesine halen yanıt verilmediğini belirtti. Ceylan, “Bu durum iktidarın içinde bulunduğu yozlaşmanın yansımasıdır. Yardım kuruluşu bile artık yolsuzluk, kavga, gürültü, kayyım gibi şeylerin içerisine giriyorsa bu şu andaki iktidarın getirdiği her alandaki bir yozlaşmanın devamıdır” dedi. Kızılay ile ilgili iddialara bir an önce cevap verilmesi gerektiğini ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

“AKP halkın iyi duygularıyla verdiği bu yardımları dahi kendi çıkarları için, siyasi ikbali için kullanıyorsa gerçekten bütün ülke olarak endişe duymamız gereken bir durum. Yardım kuruluşunun bu şekilde kullanılması toplum vicdanını yaralayacak bir tavır.”



