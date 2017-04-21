AKP içerisinde İslamcı tartışması

AKP'li "yazar" Cem Küçük'e, "Ak Parti'nin radikal İslamcılarla, Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yolunu ayırması lazım" sözleri Referandum sonrası AKP'liler arasında başlayan kavgayı gün yüzüne çıkardı. Bugün Havuz medyasından bazı isimler Küçük'e sert tepki gösterdiler. Bu tepkilerden biri Karar yazarı ve Mavi Marmara yolcularından olan Hakan Albayrak'tan geldi . Albayrak bugünkü yazısında "İslamcılarla Pelikancıların savaşı"nı yazdı.
Dokuz Türk vatandaşının öldürüldüğü Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisinde yer alan yolculardan Karar yazarı Hakan Albayrak, gazeteci Cem Küçük'ün “Radikal İslamcılarla ve Mavi Marmara’daki manyak tipler” ifadesine tepki gösterdi. Küçük için "Kurnaz" benzetmesi yapan Albayrak, "Bu İslami midir, ahlaki midir, meşru mudur, doğru mudur?' diye sorup duran 'İslamcılar'dan kurtulup rahatça at koşturabilmek ve ilke namına ne varsa rahatça çiğneyip geçmek" ifadesini kullandı.
Albayrak'ın yazısı şöyle
Kurnaz adam.
Cumhurbaşkanımızın itibarını öne sürerek saldırma fikri pek parlak.
Gördüğü tepkiler Mavi Marmara camiasına “manyak tipler” demesiyle alâkalı olduğu halde konuyu Ahmet Davutoğlu’na getirip oradan yürümeyi tercih etmesi, “Davutoğlu’nun hayalci politikaları hem ülkemize hem alem-i İslam’a kaybettirdi. Artık gerçekçi bir dış politika hattında yürüyeceğiz” gibi tweetler atması da akıllıca.
Cumhurbaşkanımızı savunan ve Davutoğlu’nu eleştiren adama kim ne yapabilir? Koca bir Pelikan düzeni var arkasında!
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Özür diledikten sonra attığı tweetler bence özrünü gölgeledi.
Keşke işi o özür mesajında bırakıp sussaydı; ‘Manyak dedim ama niye dedim?’ moduna geçmeseydi… (Herhalde ‘Bu manyak İslamcıların karşısında dik dur eğilme, Pelikan seninle!’ diye gaz verildi kendisine.)
Mavi Marmara camiasına “manyak tipler” demesini özrüne binaen dememiş kabul etsek bile, Erdoğan ve AK Parti’yi “radikal İslamcılar”a karşı kışkırtma gayreti -ki evveliyatı olan bir gayrettir bu- halen ‘cari’.
Bir ara HAKSÖZ camiasına takmıştı...
Davutoğlu’na zaten öteden beri takık...
Şimdi de İHH’ya laf sokuyor…
“Radikal İslamcılar”dan kastı bunlar ve benzerleri.
BUNLAR LEJYONER YANİ PARALI ASKER
Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, iktidara yakın medya içersinde patlayan Mavi Marmara olayını örnek göstererek medyadaki bu dilin AKP'ye kaybettirdiğini yazdı . "Hiçbir gazetemizde, televizyonumuzda böyle bir dil, böyle bir tavır görülmedi.
O yüzden bunlar lejyoner ve bu tutum da lejyoner bir hastalık diyorum" ifadelerini kullanan Kemal Öztürk Cem Küçük ve bu üslupta olanların AKP'ye nasıl zarar verdiğini yazdı.
Öztürk yazısının ilgili bölümü şöyle...
'Adını anmayı zül kabul ettiğim biri, Mavi Marmara gemisine katılan insanları ve orada şehit olanları “manyak tipler” diye tanımlayıp, “Reis'in” İslamcıları hemen partiden tasfiye etmesini istiyordu.
Yanındaki kişilerin de AK Parti'yle, muhafazakarlıkla alakası yoktu ve onlar da bu fikre hararetle destek veriyordu. Bu video, 17 Nisan günü başka bir televizyon kanalındaki programdan alınmıştı.
İnsanlar işte bu videodan sonra isyan etti. On binlerce kişi mesaj attı, Türkiye devletinin resmi şehit kabul ettiği insanlara, “manyak tipler” diyen adama tepki yağdırdılar. Tepkiler bu yazı yazılırken devam ediyordu. Aslında isyan ettikleri şey, bu insanın temsil ettiği zihniyet, dil, anlayış ve çevreydi.
DİNDARLARIN PARASIYLA, DİNDARLARI DÜŞMANLAŞTIRMAK
Düşünsenize, muhafazakar insanların paralarıyla kurulmuş gazetelerde, parayla yazıp, dindar insanları düşmanlaştırıyorlar. Dindar insanların kurduğu televizyonlarda, yine dindar insanları, “kripto, hain, satılmış, Kraliçe'nin adamı, Amerika'nın adamı” diye suçluyorlar. Cesur değil, cüretkarlar. Hiçbir şey umurlarında değil. Kimse de bunlara “sen kimin adına konuşuyorsun, sus” demiyor.