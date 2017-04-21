AKP içerisinde İslamcı tartışması

AKP'li "yazar" Cem Küçük'e, "Ak Parti'nin radikal İslamcılarla, Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yolunu ayırması lazım" sözleri Referandum sonrası AKP'liler arasında başlayan kavgayı gün yüzüne çıkardı. Bugün Havuz medyasından bazı isimler Küçük'e sert tepki gösterdiler. Bu tepkilerden biri Karar yazarı ve Mavi Marmara yolcularından olan Hakan Albayrak'tan geldi . Albayrak bugünkü yazısında "İslamcılarla Pelikancıların savaşı"nı yazdı.

Albayrak'ın yazısı şöyle

Kurnaz adam.





Cumhurbaşkanımızın itibarını öne sürerek saldırma fikri pek parlak.





Gördüğü tepkiler Mavi Marmara camiasına “manyak tipler” demesiyle alâkalı olduğu halde konuyu Ahmet Davutoğlu’na getirip oradan yürümeyi tercih etmesi, “Davutoğlu’nun hayalci politikaları hem ülkemize hem alem-i İslam’a kaybettirdi. Artık gerçekçi bir dış politika hattında yürüyeceğiz” gibi tweetler atması da akıllıca.





Cumhurbaşkanımızı savunan ve Davutoğlu’nu eleştiren adama kim ne yapabilir? Koca bir Pelikan düzeni var arkasında!





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Özür diledikten sonra attığı tweetler bence özrünü gölgeledi.





Keşke işi o özür mesajında bırakıp sussaydı; ‘Manyak dedim ama niye dedim?’ moduna geçmeseydi… (Herhalde ‘Bu manyak İslamcıların karşısında dik dur eğilme, Pelikan seninle!’ diye gaz verildi kendisine.)





Mavi Marmara camiasına “manyak tipler” demesini özrüne binaen dememiş kabul etsek bile, Erdoğan ve AK Parti’yi “radikal İslamcılar”a karşı kışkırtma gayreti -ki evveliyatı olan bir gayrettir bu- halen ‘cari’.





Bir ara HAKSÖZ camiasına takmıştı...





Davutoğlu’na zaten öteden beri takık...





Şimdi de İHH’ya laf sokuyor…





“Radikal İslamcılar”dan kastı bunlar ve benzerleri.