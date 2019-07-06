Samanyolu Haber /Gündem / AKP hükümeti faizcilere çalışıyor! /06 Temmuz 2019 09:46

AKP hükümeti faizcilere çalışıyor!

AKP'nin ekonomi politikaları Türkiye'yi önü alınmaz süreçlere sürüklemeye devam ediyor. Faiz ve borca dayalı para politikası Türkiye'yi moratoryum ilan etme tehlikesiyle karşı karşıya getirdi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) faiz ve borca dayalı ekonomi politikaları Türkiye'nin iktisadi dengelerini derinden etkilemeye ve sarsmaya devam ediyor.

AKP hükümetinin haziran ayı bütçe harcamalarına dair gerçekleşmeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Bakanlığın açıklamasına göre 2019 yılı haziran ayında AKP hükümeti tarafından toplamda 69 milyar 47 milyon TL'lik harcama yapıldığı açıklanırken faize ise 4 milyar 540 milyon TL aktarıldığı görüldü.

Yapılan harcamaya karşılık Haziran ayındaki gelirlerin ise 56 milyar 772 milyon TL olduğu belirtildi.

Gelir ve gider dengesi arasında faiz giderleri dahil 2019 Haziran ayı içerisinde bütçenin 15 milyar 556 milyon TL açık verdiği ortaya çıktı.

Faiz hariç bütçe açığının ise 11 milyar 16 milyon TL olduğu kaydedildi.



AKP'NİN BÜTÇE ÖNGÖRÜLERİ TUTMUYOR!

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 yılı haziran ayı bütçe gelir-gider gerçekleşmelerini açıklarken 2019 yılı Ocak-Haziran ayı toplam bütçe gerçekleşmelerini de kamuoyuna duyurdu.
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