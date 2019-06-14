Samanyolu Haber /Gündem / AKP her şeyi ortaya koydu... Devletin Valileri AKP için sahaya indi /14 Haziran 2019 12:13

AKP her şeyi ortaya koydu... Devletin Valileri AKP için sahaya indi

AKP İstanbul için bütün kozları kullanıyor. İstanbul seçimleri için Anadolu illerindeki valilerde sahaya sürüldü

SHABER3.COM

Devletin Valileri İstanbul seçimleri için sahaya indi . Bir çok Anadolu ilinin valisi İstanbul'daki hemşehri derneklerini ablukaya aldı. Çeşitli vesilelerle İstanbul'da AKP adına çalışma yapıyorlar Bunun en son örneği Sivas Valisi ve Belediye Başkanı 

Yeni Çağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan Sivas Valisi ve AKP'i Sivas Belediye Başkanı'nın İstanbul'daki hemşehri dernekleriyle ilgili programını köşesine taşıdı. Seçim öncesi Vali ve Belediye Başkanı bir toplantı organize edip güya İstanbul'da Sivas Kongresi‘nin yıl dönümü etkinliklerini konuşacaklarmış 
İşte Ahmet Takan'ın yazısındaki ilgili bölüm 



Aslında bu davetiye fotoğrafının altına tek satır yazılmaz!.

Davetiyenin altında kimlerin imzaları var? Sivas'ın AKP'li Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Vali  Salih Ayhan... 

Toplantı ne zaman ve nerede yapılacak?.. 16 Haziran Pazar günü İstanbul’da…

Sivas Kongresi‘nin yıl dönümü 4 Eylül… Daha epey de vakit var!.. Diyelim ki sayın vali ve belediye başkanı işlerinde çok aceleciler herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için 23 Haziran sonrasını bekleseler kıyamet mi kopar?..  Geçelim!.. Böyle bir toplantı Ankara’daki Sivaslılar için neden yapılmaz?.. Soruları daha çok uzatabiliriz ama gereksiz!.. Çünkü, devletin suyunu çıkardılar!.. Devletin Valisi‘nin düştüğü hale bakın… Kutsal bir devlet etkinliğinin düşürüldüğü hale bakın… Üstüne bir de seçim kazanmak için devleti yöneten siyasi iktidarın düştüğü hale bakın!..
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP her şeyi ortaya koydu... Devletin Valileri AKP için... Sonraki Haber >>

Arabaları bir anda yuttu

Arabaları bir anda yuttu

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Pennsylvania'dan canlı

Pennsylvania'dan canlı

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

ATM bir anda para saçmaya başladı

ATM bir anda para saçmaya başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:10:57