AKP her şeyi ortaya koydu... Devletin Valileri AKP için sahaya indi

Devletin Valileri İstanbul seçimleri için sahaya indi . Bir çok Anadolu ilinin valisi İstanbul'daki hemşehri derneklerini ablukaya aldı. Çeşitli vesilelerle İstanbul'da AKP adına çalışma yapıyorlar Bunun en son örneği Sivas Valisi ve Belediye Başkanı





Yeni Çağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan Sivas Valisi ve AKP'i Sivas Belediye Başkanı'nın İstanbul'daki hemşehri dernekleriyle ilgili programını köşesine taşıdı. Seçim öncesi Vali ve Belediye Başkanı bir toplantı organize edip güya İstanbul'da Sivas Kongresi‘nin yıl dönümü etkinliklerini konuşacaklarmış

İşte Ahmet Takan'ın yazısındaki ilgili bölüm













Aslında bu davetiye fotoğrafının altına tek satır yazılmaz!.

Davetiyenin altında kimlerin imzaları var? Sivas'ın AKP'li Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Vali Salih Ayhan...



Toplantı ne zaman ve nerede yapılacak?.. 16 Haziran Pazar günü İstanbul’da…





Sivas Kongresi‘nin yıl dönümü 4 Eylül… Daha epey de vakit var!.. Diyelim ki sayın vali ve belediye başkanı işlerinde çok aceleciler herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için 23 Haziran sonrasını bekleseler kıyamet mi kopar?.. Geçelim!.. Böyle bir toplantı Ankara’daki Sivaslılar için neden yapılmaz?.. Soruları daha çok uzatabiliriz ama gereksiz!.. Çünkü, devletin suyunu çıkardılar!.. Devletin Valisi‘nin düştüğü hale bakın… Kutsal bir devlet etkinliğinin düşürüldüğü hale bakın… Üstüne bir de seçim kazanmak için devleti yöneten siyasi iktidarın düştüğü hale bakın!..