Samanyolu Haber /Gündem / AKP halkı kandırıyor mu? Ünlü ekonomist ne dedi? /28 Şubat 2019 13:19

AKP halkı kandırıyor mu? Ünlü ekonomist ne dedi?

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 Ocak ayı bütçe rakamlarına dair dikkat çekici ifadelerde bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 Ocak ayı bütçe rakamlarına dair yayınladığı raporunda bütçenin 2019 Ocak ayında 5 milyar TL fazla verdiğini duyurmuştu. Bakanlığın söz konusu raporunu sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşan Demirtaş, Ocak ayı bütçe rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Demirtaş, bütçenin Ocak ayında 5 milyar TL fazla değil 30 milyar TL açık verdiğini belirtti.

DEMİRTAŞ: "İLKOKUL MEZUNLARINA BİLE SORSAK AÇIK OLDUĞUNU BİLİR"
Bütçe rakamlarının Ocak ayında açık verdiğini dile getiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Merkaz Bankası'ndan aldığı kâr payı ile bütçe fazlası göstermeye çalıştığını ifade etti.

2019 Ocak ayı vergi gelirlerinin 55 milyar TL olduğunu söylen Demirtaş, faiz dışı giderlerin ise 85 milyar olduğunu söyleyerek Ocak ayı bütçe sonuçlarına göre 30 milyar TL açık olduğu bilgisini paylaştı.

Merkez Bankası'ndan alınan kâr payı ile bütçedeki açığın kapatıldığını belirten Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Peki Bütçe fazla verdi deniyor o nedir? Hazine, Merkez Bankasından kar payı aldı. Onununla açık kapatıp, fazla diyorlar. İlkokul mezununa bile sorsak AÇIK olduğunu bilir..."


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