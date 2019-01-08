AKP halkı kandırdı, Köprülerin maliyeti büyük oldu





Araç geçiş garantili köprülere yapılan zam tartışılırken, Bayındırlık eski Bakanı Yaşar Topçu, “Bu köprüler yapılırken gerçek halktan gizlendi. Devletin kesesinden para çıkmayacağı söylendi. İşte gerçekler ortada” dedi. Kendi bakanlıkları döneminde Osmangazi Köprüsü’nün ihalesinin bugünkü koşullardan kat kat daha iyi olduğunu öne süren Topçu, AKP’nin “Yap-işlet-devret”i yanlış kullandığını ve faturasının ağır bir biçimde halka çıktığını söyledi. Köprüleri yapan firmalara değil, iktidara tepki gösterilmesi gerektiğini kaydeden Bakan, “Sözleşme imzalanmış, yatırımcı da buna göre yatırımı yapmış. Onların bir kabahati yok” dedi. Yaşar Topçu, köprü öyküsünü ve o dönemin sözleşme koşullarını Sözcü’ye anlattı:





Araç sayısı garantisi verilmemişti





“Anavatan Partisi ve DSP koalisyon hükümetini CHP dışarıdan destekliyordu. 1997 yılında ben de Bayındırlık Bakanı olarak kabinede yer almıştım. Kısa bir süre sonra asma köprü ihalesine çıktık. Gebze-Orhangazi’ye kadar otoyol da dahil asma köprü yapım süresini 4 yıl, işletme süresini 20 yıl, geçiş ücretini ise 11 dolar dolar olarak belirledik. Köprüden şu kadar araç geçecek, geçmezse aradaki farkın Devlet tarafından karşılanması gibi garanti de vermedik. AKP iktidara geldi. Gelir gelmez de ilk işleri Mesut Yılmaz, ben ve bakanlardan Cumhur Ersümer hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında köprü ihalesi de incelemeye alındı. Karayolları Genel Müdürü’nü TBMM Soruşturma Komisyonu’na çağırdılar. Ona ‘Bu ihaleyi, çerçeve sözleşmeye göre yapmazsanız ne olur?’ denildi. O da, ‘Takdir sizin. Buna müdahale edemeyiz’ dedi.





Halka ‘Hazineden para çıkmayacak’ denildi





Soruşturma Komisyonu’nda, ‘Ekonomik şartlar düzeldi. Daha iyi koşullarda ihaleyi yaparız’ denildi ve daha önce yaptığımız ihale bozuldu. Bizim yaptığımız sözleşmede olmayan çok ağır hükümler içeren sözleşme yaptılar. Köprü yapıyoruz diye bu defa belli sayıda araç geçiş garantisi vererek ve ücreti yüksek tutarak, halka da ‘Hazineden para çıkmayacak. Müteahhitler dışarıdan para bulup yapacaklar. Halktan aldığımız vergiler köprü için harcanmayacak’ dediler. Bu konuda müteahhitlerin kabahati yok. Adam şartnameye göre teklif vermiş, köprü için harcama yapmış. Şimdi, harcadığı parayı sözleşmeye göre geri almak istiyor.





Hükümet, yap-işlet devret modelini yanlış kullanıyor





Eğer, bizim imzalamadığımız sözleşmeye göre köprü yapılmış olsaydı, köprü 2002’de trafiğe açılmış olacak, bugüne kadar 16 yıl geçmiş olacak, geçiş ücreti 60 liranın altında olacaktı. Üstelik, bu hükümet, köprüden ayrı, otoyoldan ayrı ücret alıyor. Bizim sözleşmemizde böyle bir durum da yoktu.” Yaşar Topçu, “Yanlış yapan AKP iktidarıdır. Yap- işlet- devret modelini yanlış kullanıyor. Bizim vermediğimiz geçiş garantisi verilerek, trafiği olmayan yola, köprüye, tünele para ödüyorsunuz. Devletin imkanlarıyla yapılacak işler yap-işlet-devret şeklinde yapılıyor. Bu kadar büyük paralar ödeyeceğine bu işleri devletimiz yapsın. Halka doğrusu, gerçeği anlatılmıyor” dedi.