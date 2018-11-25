Samanyolu Haber /Gündem / AKP hala Mansur Yavaş'ı bekliyor /25 Kasım 2018 19:52

AKP hala Mansur Yavaş'ı bekliyor

Mansur Yavaş'ın anketlerde açık ara önde çıktığı ve AKP'nin aday konusunda farklı bir arayışa gidebileceği belirtiliyor.

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AKP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bizzat açıklayacak. Üç büyükşehir için üç güçlü aday öne çıktı. İstanbul’da, Türkiye Cumhuriyetinin son başbakanı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Ankara için Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, İzmir için ise Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci’nin ismi öne çıktı.

Gazete Duvar'ın haberine göre başkentte, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Özhaseki için çalışacağı konuşuluyor ama Özhaseki’nin adaylığı konusunda çekinceler olduğu dillendiriliyor.

Kulislere göre AKP’nin yaptırdığı anketlerde Mansur Yavaş açık ara önde görünüyor, Özhaseki ise geride kaldı. Bu nedenle AKP'nin üç büyükşehrin adaylarını açıklamayı ileri bir tarihe bıraktığı söyleniyor. Ankara için CHP Mansur Yavaş’ı aday gösterirse AKP'nin farklı bir arayışa girme ihtimalinden söz ediliyor.
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