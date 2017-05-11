AKP Hakim ve Savcıları bir türlü beğenmiyor

Son yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2017 Yılı Adli Ve İdari Yargı Kararnamesi ile Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Ademoğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı. Ademoğlu’nun başkanı olduğu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, aralarında Ömer Halisdemir’in şehit edilmesinin de bulunduğu davalar görülüyor.





HSK’nın, dün akşam saatlerinde yayınladığı kararnameyle 1045 hakim ve savcının görev yerleri değişti. Bu kararnameyle, başta 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda general Semih Terzi’yi öldüren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in öldürülmesiyle ilgili dava olmak üzere, TÜRKSAT baskını, Özel Kuvvetler Komutanlığı davası, Merasim Sokak saldırısı davası, Hava Harp öğrencilerinin yargılandığı davalara bakan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Ademoğlu’nun, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atanması dikkat çekti.





Türsat baskını davası karar aşamasına gelmişti





Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, 15 Temmuz sırasında, Ankara Gölbaşı’ndaki TÜRKSAT’ın bombalanmasına yönelik 5’i sivil 16 sanığın yargılandığı davanın geçen hafta görülen duruşmasında savcı mütalaasını açıklamıştı. Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki savunmaları için süre vermiş ve duruşmayı 29 Mayıs tarihine ertelemişti.





Duruşmaya çıkmadı





Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atanan İsmail Ademoğlu’nun atama kararını Hava Harp Okulu öğrencilerinin yargılandığı dava sırasında öğrendiği belirtildi. Ademoğlu, davanın bugünkü celsesine katılmazken, duruşmaya mahkemenin en kıdemli üyesi başkanlık yaptı.





Ayşenur Parıldak tahliye edilmiş, itiraz üzerine tekrar tutuklanmıştı





Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan, kapatılan Zaman Gazetesi Muhabiri Ayşenur Parıldak da, geçtiğimiz hafta yargılandığı davada adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, ancak savcılığın karara itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.