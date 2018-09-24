AKP haberlerden rahatsız oldu.... Mahkemeden skandal karar....

Hereke 17 Ağustos Mahallesi'nde ikamet eden, İsmail Devrim, oğluna pantolon alamadığı için hayatını son vermişti. Haberin gündem olması ve Ekonomik krizin konuşulmasından AKP ve yandaşları rahatsız oldu. Valilik olayın ekonomik sebeplerden meydan geldiğinin üstünü örtmeye çalışırken yapan Savcılık peşpeşe skandal kararlara imza attı.

Önce Yaşanan acı olayı ortaya çıkartan ve ilk yazan gazeteci olan Ergün Demir ve Haberde bilgi veren muhtar gözaltına alındı. ardından da gizlilik kararı verildi

Bu kararla birlikte haber ile ilgili gizlilik kararı gelmiş oldu