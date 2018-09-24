Samanyolu Haber /Gündem / AKP haberlerden rahatsız oldu.... Mahkemeden skandal karar.... /24 Eylül 2018 19:57

AKP haberlerden rahatsız oldu.... Mahkemeden skandal karar....

"Oğluna okul pantolonu alamadığı için intihar eden İsmail Devrim'in" haberini ilk olarak yayımlayan gazeteci Ergün Demir, Hereke 17 Ağustos Mahalle Muhtarı Halil Taş ile birlikte gözaltına alınırken mahkeme haberlere gizlilik kararı verip yayın yasağı koydu

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Hereke  17 Ağustos Mahallesi'nde  ikamet eden, İsmail Devrim, oğluna pantolon alamadığı için hayatını son vermişti.  Haberin gündem olması ve Ekonomik krizin konuşulmasından AKP ve yandaşları rahatsız oldu. Valilik olayın ekonomik sebeplerden meydan geldiğinin üstünü örtmeye çalışırken yapan Savcılık peşpeşe skandal kararlara imza attı.
Önce  Yaşanan acı olayı ortaya çıkartan ve ilk yazan gazeteci olan Ergün Demir ve Haberde bilgi veren muhtar  gözaltına alındı. ardından da gizlilik kararı verildi 
Bu kararla birlikte haber ile ilgili gizlilik kararı gelmiş oldu 
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