AKP gizlemeye çalışsada Türkiye'deki şiddet olayları yüzde 69 arttı

Şahsi silâhlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı, Türkiye’nin silâhlı şiddet haritası ve bunun sonucu yaşanan ölümlerle alâkalı 2018 raporunu yayımladı. Geçen yıl işlenen suçlarda Marmara bölgesi birinci olurken, Şırnak’ta ölümlü veya yaralamalı olay yaşanmadı. Basında çıkan haberlerden oluşturulan istatistiklere göre; ülke genelinde yaralama ve öldürmeye varan silâhlı şiddet olaylarında son 4 yılda yüzde 69 artış olduğu gözlemlendi. 2018’de basına şiddet olaylarına ilişkin 3 bin 679 olay yansıdı. Bu olaylar sonucu 2 bin 279 kişi tüfek, tabanca ve kesici aletlerle vefat ederken, 3 bin 762 kişiyi de yaralandı. 2015 yılında sonu yaralanma ve ölümle biten şiddet olayı sayısı 2 bin 175 olarak açıklanmıştı.







En çok suç, Marmara’da işlendi





Raporda, olaylarda hangi silâhların kullanıldığı da belirtilirken, tüfek ediniminde geçen yıllara göre büyük artış yaşandığı vurgulandı. 2018’de en çok suçun işlendiği bölge Marmara Bölgesi olurken, İstanbul en çok olayın yaşandığı il oldu. Euronews’in haberine göre ikinci sıradaki Sakarya’da, bir önceki yıla oranla artış yüzde 42 olarak görüldü. Şahsî şiddet olaylarının en çok artış gösterdiği bölge ise İç Anadolu Bölgesi oldu. 2015’te 215 şiddet olayı yaşanırken, 2018 yılına gelindiğinde bu rakam yüzde 128 artışla 646 olarak ölçüldü. Şiddet olaylarının en az arttığı bölgeyse yüzde 31 ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi oldu.