AKP'li bakandan gasp ettikleri şirketlerle ilgili çok önemli itiraf

Kayyum atanan inşaat şirketleri Fi Yapı ve Dumankaya için açıklama





"CEO Club" toplantısının ardından soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "TMSF'ye devredilen şirketleri baştan beri kayyum sıfatıyla yönetiyoruz. Orada sıkıntı şöyle başladı, çok sayıda firmaya kayyum atanması söz konusu olunca bu şirketlerin yönetim sorunu gündeme geldi... Sonuçta bu şirketlerin yönetilmesi gerekiyor. Biz bu şirketleri mahkeme sonuna kadar yöneteceğiz" dedi.







Şu anda henüz bu firmaların devlete geçmediğini belirten Canikli, "Mahkeme yargılama sonunda ya suçlu bulur, bu şirketler üzerinden terör örgütlerine finansman sağlandığı şeklinde karar verir; o zaman devlete geçer ve sonra satılır. Ya da şirketler üzerinden terör örgütlerine finansman sağlanmadığı şeklinde tespiti olur, o zaman da sahiplerine iade olur" diye konuştu.





40.5 MİLYAR LİRALIK MÜLKİYET GASPI





Canikli'nin Mart sonunda verdiği bilgilere göre, TMSF'nin bünyesinde 858 şirket bulunurken, devredilen şirketlerin aktif büyüklüğü 40.5 milyar lira, özkaynakları 18.1 milyar lira tutarında.







ÖNCE MAĞDUR OLUŞTUR SONRA ÇÖZÜM ARA







Dumankaya ve Fi Yapı gibi bazı inşaat firmalarında inşaatların yarım kaldığını, binlerce dairenin tamamlanmadığını belirten Canikli şunları söyledi:





"Ciddi mağduriyetler var. Normalde devraldığımız firmanın mali yapısı bu mağduriyetleri giderecek durumda değil, ama kayyum olarak yönetiliyor; mağdurlarda beklenti oluştu. Bazı modeller geliştirdik... Takvim olarak bir şey söylemeyeyim ama sonuç itibarıyla çözeceğiz. Mağduriyetleri giderecek birkaç modelimiz var."





Bu inşaatların tamamlanıp sahiplerine verilmesi gerektiğini ifade eden Nurettin Canikli, "Birkaç proje üreterek oradan elde edilecek kaynakla bunları tamamlamak şeklinde (çözümler olabilir). Yarım kalmış projeler var. Onları kârlı hale getirip kaynak üretmeye çalışıyoruz. Kamuya da yük olmaması gerekiyor. Sonuç itibarıyla her ikisinin de problemini çözeceğiz" diye konuştu.





Canikli "şirketlerin mali yapısı mağduriyetleri giderecek durumda değil" dedi. Oysa Dumankaya Holding el konmadan önce Türkiye'nin en çok kar eden şirketleri arasında yer alıyordu.