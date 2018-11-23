Samanyolu Haber /Gündem / AKP fetvacısı: Erdoğan'a kadın eli sıkmak şu durumda caiz /23 Kasım 2018 13:52

AKP fetvacısı: Erdoğan'a kadın eli sıkmak şu durumda caiz

'Yolsuzluk, hırsızlık değildir' fetvasıyla çok konuşulan ve AKP fetvacısı olarak bilinen Hayrettin Karaman'dan bu kez de Tayyip Erdoğan'ın başka devletlerin kadın liderleri ile tokalaşmasının dinen sakıncalı olmadığını ima eden bir fetva geldi

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Karaman'ın, 'yabancı bir ülkenin kadın lideri' ile, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i işaret ettiği anlaşılırken, Erdoğan'ın Merkel ile tokalaşmasına onay veren görüşünü şu satırlarla ifade etti:

"Ben bunu da demiyorum, yalnızca şunu diyorum: Bazı kimselerin mevkii ve durumu bazı zamanlarda kadınla tokalaşmayı gerekli hale getiriyorsa -zaruret sayılan ihtiyaç çerçevesinde- bunu da istisnalar içine sokmak mümkündür. Meselâ uluslararası ilişkilerde devletimizi temsil eden bir kişi bir başka devlet temsilcisi kadın elini uzattığında tokalaşmazsa ortaya çıkacak durumu düşünmekte fayda var diyorum."

Sosyal medyada, Erdoğan ile Merkel'in tokalaşması eleştirilmiş, duruma göre İslam'ın yorumlanmasının dini tahribat anlamına geldiği itirazları yükselmişti.

Karaman, Karadavi'den alıntı ile, Erdoğan-Merkel tokalaşmasının 'caiz' olduğunu şöyle yazdı:

"Bu konulara girmeden, “bak buna cevap veremedi” demesinler diye, kadınlarla tokalaşma meselesine de kısaca temas edeyim. Çağın önemli âlimi Karadâvî bu konuda genişçe bir makale yazmıştı, özetle şöyle diyordu: “Kadınlarla tokalaşma konusunda nas yoktur, rivâyetler ya zayıftır veya yasak/haram hükmüne delâlet etmez. Delil nas değil, sedd-i zerî’a (harama gidebilecek yolun kapatılması) ve ihtilâttır (kadın erkek beraberliğinin sınırlanmasıdır).

Yaşlı erkek ve kadınlarla tokalaşmaya ve ellerini öpmeye çocukları okşamaya izin verilmesi bunu gösteriyor. Bu sebeple genç kadın ve erkekler genel uygulama olarak tokalaşmadan uzak durmalıdırlar. Kadın önceden elini uzatmamalıdır. Erkek uzatır da eli havada kalınca önemli bir sakınca doğacaksa ve cinsel bir duygu durumu da yoksa tokalaşma olabilir."

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