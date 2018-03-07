Samanyolu Haber /Gündem / AKP Et ithalatına devam dedi... Dışarıdan gümrüksüz et gelmeye devam edecek... /07 Mart 2018 10:08

AKP Et ithalatına devam dedi... Dışarıdan gümrüksüz et gelmeye devam edecek...

Canlı hayvan ve et ithalatı kapsamında sıfır gümrük vergili tarife kontenjanının 20.000 tonluk çeyrek karkas et ithalatını kapsayan bölümüne ilişkin tarife kontenjanının süresi 1 Haziran'a uzatıldı.

SHABER3.COM

Bakanlar Kurulu'nun 'Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce 31 Aralık 2017 olarak belirlenen eşit olarak bölünmüş çeyrek karkas et ithalatı için tarife kontenjanı döneminin son tarihi 1 Haziran 2018 oldu.

Bakanlar Kurulu'nun 7 temmuz 2017 tarihli kararına göre, canlı büyükbaş hayvan ithalatı için 500.000 baş, küçükbaş hayvan için 475.000 baş olmak üzere toplam 975.000 baş ve büyükbaş hayvan eti ithalatı için 75.000 ton olarak tanımlanan tarife kontenjanı süresi 31 Aralık'a kadar uygulamada bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP Et ithalatına devam dedi... Dışarıdan gümrüksüz... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:21:33