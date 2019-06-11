Samanyolu Haber /Gündem / AKP Erdoğan'ı sahadan çekti... İstanbul'daki mitingler iptal edildi /11 Haziran 2019 10:08

AKP Erdoğan'ı sahadan çekti... İstanbul'daki mitingler iptal edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrarlanan İstanbul seçimi için miting yapmayacağı belirtildi.

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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından AKP’nin kampanya ve miting programı belli oldu.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Erdoğan’ın miting yapmayacağı belirtilirken Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ın mitinglerini son haftaya bırakması planlanıyor.

Toplantılarını ve görüşmelerinin ağırlıklı olarak İstanbul’da yapan Erdoğan bu hafta Ankara’da olacak. Ankara’da yapacağı kabullerinin yanı sıra Erdoğan, 14-15 Haziran Tacikistan’da gerçekleşecek Asya’da İş Birliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi’ne katılacak.

Yıldırım’ın ise birkaç ilçede miting yapması ve mitinglerine seçime bir hafta kala başlaması planlanıyor.

Ayrıca Erdoğan'ın, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile TV programı öncesi Binali Yıldırım'la pazar günü bir araya geleceği öğrenildi. 
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