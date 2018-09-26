Samanyolu Haber /Gündem / AKP en son kalan Hazine Arazilerini satışa çıkardı /26 Eylül 2018 15:12

AKP en son kalan Hazine Arazilerini satışa çıkardı

Elindeki taşınmaz kamu varlıklarını satıp bitiren AKP iktidarı elde kalan Hazine arazilerini de elden çıkarmaya hazırlanıyor. Yabancıların taşınmaz alımını ve vatandaşlığa geçmesini teşvik için de kur kolaylığı getirildi.

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AKP iktidarı Hazine arazilerini elden çıkarmaya hazırlanıyor. Uygulama kapsamında 41,7 milyon metrekare Hazine arazisi kiraya verilecek. Kira bedeli ise çok düşük olarak belirlenecek. Düzenlemede değeri 100 bin lira olan bir tarla için yıllık istenen kira değerinin 100 lira olacağı belirtiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortak yürüteceği uygulamanın amacı “yerli üretiminin artırılması amacıyla ağaçlandırma, hayvancılık ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi” olarak belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üç projeyle Türkiye genelinde toplam 64 ilimizde 41,7 milyon metrekare taşınmaz vatandaşlarımıza sunulmuş olacak" dedi. Düzenleme ile çiftçilere sağlanan en büyük kolaylığın Hazine taşınmazlarının çok uygun bir bedelle, rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya verilmesi olduğuna dikkat çeken Kurum, ''Örneğin değeri 100 bin lira olan bir tarlayı yıllık 100 lira üzerinden kiralıyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞLIK SATIN ALACAKLARA KUR KOLAYLIĞI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise, 19 Eylül 2018 tarihinden sonra taşınmaz edinimlerinde tutarın 250 bin dolar olarak belirlenmesi üzerine, taşınmaz alacak yabancılara çapraz döviz kuru kullanma imkânı getirdi. Buna göre 250 bin Dolar olarak belirlenen vatandaşlık bedeli alıcının tercih ettiği ulusal para birimi cinsinden yapılabilecek. 
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