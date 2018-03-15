Samanyolu Haber /Gündem / AKP Diyanette bir dönemi bitiriyor... Telefonda fetvayı yasaklıyorlar /15 Mart 2018 20:01

AKP Diyanette bir dönemi bitiriyor... Telefonda fetvayı yasaklıyorlar

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ artık telefonda fetva verilmeyeceğini açıkladı. Bundan sonra talepler telefonla alınacak ancak cevaplar yazılı olarak iletilecek.

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ankara’da medya temsilcileriyle yaptığı görüşmede Alo Fetva hattında yapılacak değişikliği açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapılan toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş de katıldı.

‘TELEFONDA FETVA DÖNEMİ KAPANIYOR’

Bekir Bozdağ, “Artık telefonla arayanlara telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor. Diyanet, Alo-Fetva hattını arayanların sorularını alacak ancak bu sorulara cevaplar yazılı olarak verilecek. Yazılı cevaplarda da ilçenin müftüsünün ilçedeyse, ildeyse il müftüsünün, Diyanet’te ise Din İşleri Yüksek Kurulu’nun onayı olacaktır” dedi.

Diyanet’in verdiği Alo Fetva hizmetiyle, 190’ı arayanlar sorularını yöneltip yanıtı telefonda sözlü olarak alabiliyordu.


Bekir Bozdağ’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

FETVA HİZMETİ BÜYÜK HAKSIZLIĞA UĞRUYOR: Kur’an’a ve İslam’a göre verilen cevap sizin hoşunuza gitmeyebilir. Veya bir başkası onu eleştirebilir veya bir kanunla bu çelişebilir. Yani Diyanet kanunla çelişiyor diye dinin kuralını açıklamamazlık yapamaz. Biri sorsa Diyanete ‘Faiz haram mıdır, helal midir?’ diye, ne diyecek Diyanet? Kanunlarımıza göre bunlar yapılıyor, yasal. Bankalar çalışıyor. Ne diyecek? Adam, ‘Yahu nasıl der?’ diyor. Pozitif hukuka göre sormuyor, Kur’an’a ve sünnete göre soruyor. O zaman Kur’an ve sünnete göre cevap verecek. Elma ile armudu birbirine karıştırdığımızda bu sefer Diyanet doğru konularda, kendi temel konularında bile ağzını açamaz hale geliyor.


TELEFONDA FETVA VERİLMESİ DÖNEMİ KAPANIYOR: Artık telefonla arayanlara telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor. Diyanet, ‘Alo Fetva’ hattını arayanların sorularını alacak, ancak bu sorulara cevaplar yazılı olarak verilecek. Yazılı cevaplarda da ilçedeyse ilçe müftüsünün, ildeyse il müftüsünün, Diyanette ise Din İşleri Yüksek Kurulu’nun onayı olacaktır.
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