AKP diğer adaylar için ne düşünüyor?

Havuz medyasına konuşan Şentop'un açıklamaları şöyle:





-Muharrem İnce'nin adaylığının açıklanması neden bu kadar uzun sürdü?





Muharrem İnce'nin adaylığını parti içi hesaplaşmanın bir uzantısı olarak görüyorum. CHP'yi kim temsil eder, kim daha fazla oy alır gibi bir kaygılarının olduğunu düşünmüyorum. Muharrem İnce CHP'de artık kronik bir genel başkan adayı. Her kurultayda aday. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi bahanesiyle Muharrem İnce sorununu kökünden çözmek istedi. Bilindiği gibi hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamıyorsunuz. Peki Muharrem İnce'nin seçimi kazanma şansı var mı? Sıfır! 5 yıl boyunca tekrar milletvekili olamayacak olan Muharrem İnce parti içi mücadelede bir alt kümeye düşmüş olacak.





'AKŞENER'E İMZA VERENLERİN ÇOĞU OY VERMEYEBİLİR'





-Yaklaşık bir yıldır Meral Akşener rüzgarı estirilmeye çalışılıyor. Seçim süreci ile birlikte meydanlarda bu rüzgarın esmediğini görüyoruz. Akşener'in adaylığı sizi rahatsız ediyor mu?





Oyunun başlangıcında MHP içinde bir operasyon yapmaya çalıştılar. Sayın Bahçeli buna izin vermeyince başka bir hareket içerisine girdiler. Bir çok anket çalışmasına göre İP, uzun bir süredir CHP'den oy alıyor. Dolayısıyla CHP ile İP'in seçmen havuzu bir ölçüde ortak. Sadece seçmen havuzları ortak değil milletvekilleri havuzu da ortak. 15 vekil hüllesi ile bunu görmüş olduk. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imzaların önemli bir kısmı CHP teşkilatlarının organizasyonu ile toparlanmıştır. Zaten bu konuda Kılıçdaroğlu'nun da açık bir çağrısı olmuştu. Aday göstermek için imza verenlerin çoğu oy vermeyebilir.







'DEĞİŞİMİ OKUYAMADILAR'





-Milli Görüş hareketini tanıyan biri olarak Saadet Partisi CHP ile ittifakı sindirebilecek mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?







Saadet Partisi siyasi tablodaki yerinden fazla konuşuldu son dönemde. AK Parti karşıtlığında, CHP kaynaklı eleştiriler yerine Saadet tarafından yöneltilenlerin daha etkili olacağını düşünen bir çevre devredeydi. AK Parti'yi eski yol arkadaşları ile vurmak. Aynı siyasi gelenekten geldiği için Saadet Partisi'nin eleştirileri kasten tervic edildi, öne çıkartıldı. CHP, İP ve Saadet Partisi ittifakı göründüğü gibi olmayacak sanırım. Saadet'in kendi amblemi ile ittifaka katılmasına rağmen, diğer partilerin listelerinden de aday göstererek işi garantiye almaya çalışacağını düşünüyorum. Zira seçim çevrelerinde milletvekili çıkaracak oyu yok. CHP, iP, Saadet ittifakı şüphesiz bir ilkeler ittifakı değil; son bir ayda ortak ilkeleri olduğunu keşfetmiş olamaz bu siyasi partiler. AK Parti karşıtlığı ve basit oy hesapları ile yola çıktılar. Ancak şunu unutmamak gerekir. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye siyasetinde öncelikler çok değişti. AK Parti-MHP ittifakını ortaya çıkartan zemin de budur esasen. 15 Temmuz öncesindeki Türkiye değil bugünün Türkiyesi… Saadet Partisi'nin CHP ve İP'le yaptığı ittifakın Türkiye'de yaşanan büyük değişimi okuyamamaktan kaynaklandığını düşünüyorum.



