AKP’den seçim yatırımı: Köprü cezalarına af geliyor

İstanbul’da tekrarlanan seçimler öncesi köprü cezalarının affını da içeren torba yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.





AKP’nin tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesi Meclis’e sunduğu ve köprü geçiş cezalarının silinmesini de öngören torba yasa teklifi, Meclis komisyonunda kabul edildi.

Boğaziçi Köprüsü’nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.