Samanyolu Haber /Gündem / AKP’den Melih Gökçek’i ateşe atacak karar: Geçmiş hesaplar incelenecek /17 Haziran 2019 09:10

AKP’den Melih Gökçek’i ateşe atacak karar: Geçmiş hesaplar incelenecek

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek’i ateşe atacak bir hamle geldi. AKP’nin önergesi ile Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların son 4 yılda yaptığı peyzaj ve asfalt ihalelerinin incelenmesi kararı alındı.

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AKP'lilerden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek ile ilgili dikkat çeken bir adım geldi. Son 4 yılda gerçekleştirilen peyzaj ve asfalt ihalelerinin incelenmesi için AKP Grubu, Ankara Büyükşehir Belediyesine önerge verdi. Önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı son oturumu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapıldı. 

GERİYE DÖNÜK HESAPLAR İNCELENECEK

Yavaş’ın Babalar Günü'nü kutlayarak başlattığı toplantıda AKP grubunun 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların peyzaj ve asfalt ihalelerini incelemek üzere araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergesi görüşüldü. 

AKP Grup Başkanı Mümin Altunışık önergeye ilişkin konuşmasında, parti olarak haksızlıkların ve yolsuzlukların karşısında olduklarını belirtti. 

PEYZAJ VE ASFALT İHALELERİNİN SONUÇLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK 

Altunışık, Büyükşehir Belediyesi'nin 2016-2019 yıllarına ait peyzaj ve asfalt ihalelerinin incelenmesi neticesinde oluşacak bilgi ve belgeleri Belediye Meclisi'nin yanı sıra kamuoyuyla da paylaşacaklarını söyledi.

Altunışık, “Daha sonrasında varsa problem gerek Adalet Bakanlığı gerek İçişleri Bakanlığı gibi kim bu konuda yetkili ise gerekenin yapılmasını isteyeceğiz. Eğer komisyon İçişleri Bakanlığının müfettişlerine ihtiyaç duyarsa bizim bununla alakalı herhangi bir sakıncamız söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı. 

Önerge oy birliğiyle kabul edildi. 

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