AKP’den İBB’de toplantı muhalefeti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temmuz ayı oturumları ikinci kez seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı. Meclis oturumu, Atatürk ve silah arkadaşları, Madımak, Başbağlar ve 15 Temmuz'da şehit olanların anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açılış konuşmasında temmuz ayının acılarla dolu bir ay olduğunu belirterek Madımak, Başbağlar, Çorlu tren kazası, Srebrenitsa, 15 Temmuz, Kıbrıs Barış harekatında hayatını kaybedenleri andı. AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da 23 Haziran seçimlerinde icrai sorumluluğun Ekrem İmamoğlu'na, denetim ve karar sorumluluğunun da kendilerine verildiğini söyleyerek yeni yönetime nasıl bir İstanbul “emanet” ettiklerini anlattı. Göksu, 2019 yılı mayıs ayı sonu itibari ile İBB'ye ilişkin rakamlardan oluşan raporu İmamoğlu'na takdim edeceğini söyledi.







“SÖZCÜ SAYGIN BİR GAZETEDİR”





Göksu konuşmasında SÖZCÜ gazetesini de hedef aldı. “Pontus” gafı ile gündeme gelen Göksu, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişim organı olan ve sayın başkanın da iletişimini üstlenmiş bir gazetede İstanbul Valimizle ilgili ahlak dışı bir haber çıktı. Yalandır, iftiradır. Siyaset yaparken, algıyı yönetmek için çok şey yapabilirsiniz. Ama biliniz ki, yalan ve iftirayla kurmak istediğiniz kuleleriniz çabuk devrilir” dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Göksu'ya “Birincisi; bahsettiğiniz gazete, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı değildir. İkincisi; SÖZCÜ Gazetesi, saygın bir gazetedir. Üçüncüsü; iftira kanallarını açık tutan gazeteleri özellikle ben son 6 ayda iyi tanıdım. Ve dördüncüsü; Vali Bey'in şahsına dönük yanlış ifadeler vardır. Bunu ben de biliyorum. Şimdi yapacağım sunumda doğru ifadeleri aktaracağım. O da gazeteciyi bağlar” yanıtını verdi. İmamoğlu “Bu hassasiyetinizi, özellikle bu yorumları yapan gazeteleri, empati yaparak analiz etmeniz, vicdanınıza sormanıza öneririm. O zaman iftira ve yalan haber üzerine kurulu gazetenin hangi gazeteler olduğunu çok iyi anlarsınız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.





MECLİS KAÇ GÜN SÜRSÜN?





Daha sonra AKP ve CHP arasında meclisin kaç gün süreceğine ilişkin tartışma yaşandı. AKP İBB Meclis Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, meclisin çalışma günleriyle ilgili kararın gazetelerde alınamayacağını belirterek İmamoğlu'nun “İBB Meclisi'ni 2 günde toparlarız. Gerekirse 3 güne uzar. 5 gün olması verimli değil” açıklamasına atıf yaptı. Gökkuş, mevcut yasa ve temaüller gereği belediye meclisinin yine her ayın ikinci pazartesi günü ve ayda 5 gün, saat 14.00’te toplanmasını teklif ettiklerini ve bunun da teklif karar olarak oylanmasını istedi. İmamoğlu, meclisin gün ve saatini belirleme yetkisinin İBB Meclisi’nde olmadığını belirterek “Meclisin başlayacağı hafta bellidir ancak gün ve saatini başkan belirler” dedi.





Gökkuş, İBB Meclisi’nin tüzüğünü ve ilgili belediye kanunun maddelerini okudu. CHP ve AKP grubu arasında bir süre konuda yorum tartışması yaşandı. İmamoğlu, teklif karar ile meclis oturumu sayısının belirlenemeyeceğini belirterek “Siz teklifinizi eylül ayı için sunabilirsiniz. Ama bu ayki meclis için sunamazsınız. Mayıs ayındaki mecliste haziran ayı için bir karar almamışsınız” dedi.





KOMİSYONLAR KULİSE DÖNÜYOR





İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, 15 yıl boyunca meclisi yönettiğini belirterek “Grup sözcümüzün teklifinden bur anormallik yok. Bu teklifi yapabilir. Ben özellikle meclisin çalışmalarına seçilmişlerin hukukuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Tecrübeli bir meclis başkanı olarak eylül ayıyla ilgili olarak ve diğer aylarda Büyükşehir Belediyesi’nde muazzam bir yoğunluk oluyor. Dolayısıyla bu meclisin 5 gün toplanmasını ve halkımızın bu canlı yayınlarla bu çalışmaları izlemeleri en doğal hakkıdır. Bu ay yeni seçilmiş olmanız nedeniyle yoğunluğunuz vardır, 2 gün yapılabilir. Ama eylül için de 5 gün teklifi yapılabilir” diye konuştu. İmamoğlu da “Eylül ayının ikinci haftası saat 14.00'da başlamasını öneriyorsunuz. Bizim önerimiz 10.00'da başlaması. 5 gün boyunca toplantı yapılmasını önermek hakkınız değil. Meclis, beş gün boyunca toplanacak diye bir kural yok. Bunu belirlemek de sizin hakkınız değildir. Bence beş gün boyunca toplanmasına, belediye koridorlarının kulise dönmesine gerek yok. Gündem bittiyse toplantıyı sürdürmenin anlamı yok. Meclisin başlaması meclise, bitirme kararı başkana aittir. Bunu neden takıntı yaptınız?” diye konuştu.





BAŞKAN TEKLİFİ OYLATMADI





İki grup arasında tartışmalar bir süre daha devam etti. İmamoğlu eylül ayındaki oturumun başlangıç saati dışında 5 gün yapılmasına ilişkin teklifi, kanuna uygun olmadığı için oya sunmayacağını açıkladı. AKP Sözcüsü Faruk Gökkuş öneriyi sınırlama yetkisinin olmadığını, oylanmazsa suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek İstanbul'un sorunlarının da iki günde bitirilemeyeceğini ifade etti. İmamoğlu, “2 günde toparlanabileceğini düşünüyorum. Meclis 14.00'da başlayacak deniyor, 17.00'da başlıyor. Niye? Komisyondan karar bekleniyor. Meclis, komisyonu bekleme yeri değil. Bu bir müdahale değildir” dedi. İmamoğlu, konunun kapandığını söyleyerek Göksu'ya söz vermedi. Daha sonra gündeme ilişkin ek teklifler görüşülmek üzere komisyonlara sevk edildi. Oylamanın ardından söz alan Göksu “Öncelikle 10 yıldır Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görev yapıyorum. 10 yıldır sizin oturduğunuz yerde meclis başkanımız ya da meclis başkan vekillerimiz oturdu. Ben hiçbir zaman CHP Grup Başkan Vekilinin sözünün kesildiğini görmedim. Bu meclis, sizinle buna da tanıklık etti. Demokrasi anlayışınız bu demek ki. Diğer taraftan herhangi bir polemik olmaması açısından biz meclis çalışmaları açısından basındaki beyanınız üzerine bu teklifi getirdik. Keşke grup başkan vekillikleri olarak tartışıp bunu gündeme getirseydik. Ancak bu tartışma zemini oluşmadı. Şu anda siz meclisin iradesini engelleyerek teklifi gündeme almadınız. Bu hukuken bir suçtur” dedi. Göksu, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.