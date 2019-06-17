AKP’de yerel basını bitirme hamlesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Yargı Reformu paketiyle resmi ilan statüsünde olan ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğu bulunan icra ilanlarının kaldırılacak olmasını eleştirdi.





AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERİYORLAR

Sertel, “Ekonomik kriz nedeniyle bugün ayakta kalma mücadelesi veren yerel basının tutunacak tek dalı olan resmi ilanlar da budanmak isteniyor. Yazılı basınla ilgili bu teklif yasalaşırsa gazeteler kapısına kilit vuracak, işsizler ordusuna yüzlerce kişi daha katılacak” dedi.





İLANLARIN BÜYÜK KISMI İCRA VE İFLAS

İcra-iflas ilanlarının resmi ilanlar içinde yüzde 50’den fazla bir pay aldığını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Yargı Reformu paketiyle icra-iflas ilanlarının gazetelerde yayınlama zorunluluğunun kaldırılmasının yerel basın için ‘öldürücü darbe’ olacağını söyledi.





MALİYETLER YÜZDE 100 ARTTI

Geçen yıl döviz kurlarındaki artıştan dolayı, kağıt ve mürekkep başta olmak üzere gazetelerin maliyetlerinin yüzde 100 arttığını kaydeden Sertel, bu nedenle birçok gazetenin sayfa sayısı azaltmaya ve haftada bir gün çıkmamaya yönelik kararlar aldığını dile getirdi.





CAN SULARI KESİLİYOR

Her türlü olumsuzluğa ve baskıya rağmen ayakta kalma mücadelesi veren yerel basının halkın haber alma özgürlüğü için çalıştığını ifade eden Atila Sertel, şunları söyledi: “İcra – iflas ve ihale ilanları başta olmak üzere Basın İlan Kurumu aracılığı ile alınan resmi ilanlar, yazılı basınımızın adeta can suyu niteliğindedir. Ancak, yargıda önemli değişiklikler getirmesi amaçlanan kanun teklifi ile resmi ilan statüsünde olan ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğu bulunan icra ilanlarının kaldırılması planlanıyor. Bu payın kesilmesi demek gazetelere ‘kapına kilit vur, personelini kapının önüne koy’ demektir. Döviz kurundaki artışların da baskısı ile son bir yılda yazılı basının girdilerinde yüzde 100”e yakın artış meydana geldi. Buna karşın reklam gelirleri daralmış, resmi ilan gelirlerinde ise düşüş meydana geldi.”





MEDYAYI ORTADAN KALDIRMAK MI İSTİYORLAR

Bu yasanın mecliste önlerine geldiği anda da reddedeceklerini aktaran CHP’li Sertel, “Yerel basını yok edecek bu değişiklik Meclis’e gelmeden komisyonda kaldırılmalıdır. Bizlerin ve Anadolu basınının karşı çıkmasına rağmen Meclis’e indirilirse de kanunlaşmaması için mücadele vereceğiz. Gerek mesleğin içinde uzun yıllar görev yapmış biri olarak gerekse hakkaniyetle milletvekilliği yapmak bu yasanın geçmemesi için çok büyük bir caba sarf etmemizi gerektirir. Çünkü yerel medya başta olmak üzere Türkiye’de basın, ayakta kalmak için olağan üstü bir çaba harcıyor. Ben bu kararları çıkaranlara sormak istiyorum: Medyanın ortadan kaldırılmasını mı istiyorlar? Yani gazetelere ve çalışanlarına kötülük yapmayı ne zaman durduracaklar? Tüm geliri halk olan ve halktan aldığı vergilerle, bandrol ücretleri ile TRT, gibi kurumlara trilyonlar hatta katrilyonlar akıtan devlet, yerel medyanın gelirlerini kısarken acaba tek sesli bir yapının Türkiye’de hakim olması hedefine mi ulaşmak istiyor” diye konuştu.