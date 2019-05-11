AKP’de muhalifler düğmeye bastı

Odatv yazarı Sabahattin Önkibar, “Aktaracaklarım kehanet değil, bilgidir.” diyerek başladığı makalesinde Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) alternatif olarak kurulacak partiye eylül ayında AKP’den milletvekilinin geçeceğini iddia etti.







“Bırakın ayranı ve yoğurdu, suyu bile üfleyerek içen Abdullah Gül net bir mesaj ile sahneye çıktı ve Tayyip Erdoğan’a meydan okudu ise…” tespitinde bulunan Önkibar’a göre eski Anaysa Mahkemesi başkanı Haşim Kılıç’tan Ahmet Davutoğlu’na kadar önemli isimlerin aynı anda konuşmaya başlaması sebepsiz değil.





30 CİVARINDA MİLLETVEKİLİ EYLÜLDE YENİ PARTİYE GEÇECEK





AKP’nin kurucu heyetinin önemli isimleri AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’a karşı harekete geçti.





Yeni parti genel merkezi için Eskişehir yolu güzergâhında iki ayrı binaya bakıldığını aktaran Önkibar, yolsuzluk iddiaları ile ekonomik çöküşten rahatsız olan 30 civarında milletvekilinin AKP’den yeni partiye geçeceğini belirtti.





Önkibar, “En önemlisi, yeni parti ile beraber AKP’nin doğuracağı, yani çok sayıda iktidar milletvekilinin partisinden istifa edip kurulacak yeni partiye katılacağı konusu ki, bu iddia bu aralar Ankara kulislerinin ana malzemesi.” ifadelerini kullandı.





11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül (sağda), AKP lideri Erdoğan'a karşı başlatılan muhalif harekete öncülük ettiği iddialarını şu ana kadar tekzip etmedi.





AKP-MHP İTTİFAKI, TBMM’DE AZINLIĞA DÜŞECEK





“Kararlaştırılan tarih ise, yaz sonu; yani Eylül ayı.” diyen Önkibar’a göre, böylece Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) destekli iktidarı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde azınlığa düşürüp, erken seçim kararı almaya mecbur kalacak.





Önkibar, Erdoğan’ın kendisine karşı günden güne büyüyen muhalif hareketi dikkatle takip ettiğini belirterek, muhaliflerin eylül hamlesine karşı İstanbul Büyükşehir’e odaklandığını kaydetti.





Önkibar, “Eşyanın tabiatı gereği hepimizden önce o öğrendi ve yine iddialara göre İstanbul’da yeniden seçim kararı biraz da bu sebepten ötürü alınmış! Erdoğan’ın amacı 23 Haziran’da İstanbul’u alıp, partisinde uç veren kanamayı durdurmakmış.” dedi.





"ERDOĞAN, İMAMOĞLU RÜZGÂRINI TERSİNE ÇEVİREMEZ





Önkibar, Erdoğan’ın partisinin İstanbul’de seçimi kazanma ihtimalinin olmadığına işaret ederek, “Zira İstanbul’da esmeye başlayan güçlü Ekrem İmamoğlu rüzgârını tersine çevirmesi zor.” tespitinde bulundu.





Önkibar’a göre Erdoğan iktidar kaybedeceğinden emin olursa, seçime birkaç gün kala “milli güvenlik tehlikede” bahanesiyle seçimleri erteletecek.





Ancak muhalifet cenahı erken seçime hazırlanıyor. Önkibar’ın konuştuğu Ali Babacan’a yakın isimler; yeni partini her şartta kurulacağını aktardı.





Babacan ve arkadaşlarına göre AKP eğer seçimi erteler ya da İstanbul’u ikinci kere kaybederse 2020 yılının eylül ayında kesinlikle erken seçim var.



