AKP’de hesaplar karıştı.... Şimdi Binali Yıldırım'a yeni koltuk aranıyor....

İktidar partisinin beklediği ölçede milletvekili çıkaramadığı 24 Haziran seçim sonuçları, kabineye atanacak isimlerin Meclis’ten mi dışarıdan mı olacağı kadar TBMM Başkanlığı, AKP Grup Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına yapılacak seçimleri de etkiledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kabineye 1-2 isim dışında Meclis’ten atama yapması beklenmezken, Başbakan Binali Yıldırım’a verilecek makam da diğer seçimleri şekillendirecek. Yıldırım’ın adı bir süreden beri TBMM Başkanlığı için geçiyordu. Ancak Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı yardımcılığını istediği, Erdoğan’ın da kabinenin dışarıdan ve yeni isimlerden oluşacak olması, daha önce hükümet tecrübesi olmadığı için bakanları koordine etmesi için Yıldırım’ı Saray’a alabileceği konuşuluyor. Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması durumunda anayasa gereği milletvekilliği düşecek. Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması durumunda TBMM Başkanlığı ve AKP Grup Başkanlığı için hesaplar yeniden yapılacak. TBMM Başkanlığı için Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın adı konuşuluyor. Daha sonra gözler AKP’nin Grup Başkanı’nın kim olacağına çevrilecek. Anayasa değişikliğinin ardından Erdoğan, partinin genel başkanı da olunca AKP Genel Başkanvekili olan Binali yıldırım , partinin grup başkanı olmuştu. Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı yardımcısı, Bozdağ’ın da TBMM Başkanı olması durumunda grup başkanlığına AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın getirilebileceği dile getiriliyor.





MHP’ye de sorulacak





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kabinede yer alacak bakanlar ve TBMM Başkanlığı seçimi için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de görüşünü alması bekleniyor. AKP’nin milletvekili sayısı, TBMM Başkanı seçtirmek için tek başına yetmiyor. Anayasa gereği TBMM Başkanlığı seçimi için ilk iki turda üçte iki (400) çoğunluk gerekiyor. Üçüncü turda salt çoğunluğun (301) oyunu alan isim TBMM Başkanı seçilebilecek. Ancak AKP’nin vekil sayısı üçüncü tur için bile yetmiyor. Üçüncü turda MHP’nin desteği gerekiyor. AKP’nin daha ilk günden MHP ile ters düşmek istemeyeceği, Bahçeli’nin de ‘olur’ vereceği bir ismi TBMM Başkanı adayı göstereceği kaydediliyor. Hangi makama kimin getirileceği iki lider arasındaki görüşmeler ve AKP içindeki değerlendirmelerin ardından netleşecek.







