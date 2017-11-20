Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! AKP’de peş peşe istifalar /20 Kasım 2017 17:50

Flaş! AKP’de peş peşe istifalar

AKP'de istifa eden isimler arasına iki il başkanı daha katıldı.

SHABER3.COM

AKP’den peş peşe istifa haberleri geliyor. Önce AKP Van İl Başkanı Zahir Soğanda ardfndan AKP Mardin İl Başkanlığı görevini 1 Eylül 2015'ten itibaren yürüten Mehmet Ali Dündar, düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı.

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