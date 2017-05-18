AKP’de Binali Yıldırım’a makam aranıyor

Erdoğan’ın, seçimli olacak kongrede MKYK’de önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Erdoğan, kongrenin ardından da MYK’yi yeniden şekillendirecek. Kongre hazırlıkları sürerken, parti yönetimi tüzük değişikliği üzerinde de çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başlayacağı ilk seçime kadar Başbakan olarak görevini sürdürecek olan Binali Yıldırım’ın parti yönetiminde de yer alabilmesi için tüzükte değişiklik yapılması planlanıyor.





Yıldırım için genel başkanın altında, genel başkan yardımcılarının üstünde ‘genel başkanvekili’ gibi olacağı bir birim kurulması üzerinde durulmuştu. Ancak parti tüzüğündeki “İl yürütme ve ilçe yürütme kurulunun üye sayısı tüzüğün 81. maddesinde gösterilen genel başkan yardımcılarının sayısı kadardır” hükmü nedeniyle il ve ilçelerde de aynı birimin kurulmasının zorunlu hale geleceği, bunun da sıkıntı yaratacağı dile getiriliyor.





Üzerinde çalışılan yeni formüle göre ise, kongreden sonra TBMM’de AKP Grup Başkanı seçilecek olan Yıldırım’ın, genel başkan yardımcısı olarak MYK’de de yer alabilmesi üzerinde duruluyor. Parti tüzüğünün 79. maddesi, “MYK, Genel Başkan, Genel Başkan yardımcıları ve genel sekreter ile TBMM parti grup başkanı ve grup başkanvekillerinden oluşan en üst icra kuruludur” hükmünü düzenliyor. Ancak parti tüzüğünün “MYK üyesinin hükümet üyeliği” başlıklı 149. maddesindeki “Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği ile hükümet üyeliği aynı kişide birleşemez. Bakanlar Kurulu üyeliğine atanan MYK üyesinin, MYK üyeliğinden istifası zorunludur. Hükümetin güven oylamasını takip eden üç gün içinde istifa beyanında bulunmayan Bakanlar Kurulu üyesi, MYK üyeliğinden istifa etmiş sayılır” hükmü Yıldırım’ın Başbakan olarak MYK üyeliğini engelliyor. Bu engelin aşılması için sözkonusu maddeye “MYK üyeliği ile grup başkanı hariç hükümet üyeliği aynı kişide birleşemez” ifadesinin eklenerek aşılabileceği kaydediliyor. Bu formül üzerinden tüzük değişikliği yapılması durumunda Başbakan Binali Yıldırım’ın, siyasi ve hukuki işlerden sorumlu genel başkan yardımcı olarak MYK üyesi olabileceği belirtiliyor. Bu yöntemin ilk yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar uygulanması yönünde geçici bir madde eklenmesi üzerinde de duruluyor.