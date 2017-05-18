Samanyolu Haber /Gündem / AKP’de Binali Yıldırım’a makam aranıyor /18 Mayıs 2017 10:05

AKP’de Binali Yıldırım’a makam aranıyor

AKP’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel başkan seçileceği 3. olağanüstü kongresi, 21 Mayıs pazar günü yapılacak. Ancak kongra öncesi AKP 'de Binali Yıldırıma koltuk bulma telaşı başladı...

SHABER3.COM

Erdoğan’ın, seçimli olacak kongrede MKYK’de önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Erdoğan, kongrenin ardından da MYK’yi yeniden şekillendirecek. Kongre hazırlıkları sürerken, parti yönetimi tüzük değişikliği üzerinde de çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başlayacağı ilk seçime kadar Başbakan olarak görevini sürdürecek olan Binali Yıldırım’ın parti yönetiminde de yer alabilmesi için tüzükte değişiklik yapılması planlanıyor.

Yıldırım için genel başkanın altında, genel başkan yardımcılarının üstünde ‘genel başkanvekili’ gibi olacağı bir birim kurulması üzerinde durulmuştu. Ancak parti tüzüğündeki “İl yürütme ve ilçe yürütme kurulunun üye sayısı tüzüğün 81. maddesinde gösterilen genel başkan yardımcılarının sayısı kadardır” hükmü nedeniyle il ve ilçelerde de aynı birimin kurulmasının zorunlu hale geleceği, bunun da sıkıntı yaratacağı dile getiriliyor.

Üzerinde çalışılan yeni formüle göre ise, kongreden sonra TBMM’de AKP Grup Başkanı seçilecek olan Yıldırım’ın, genel başkan yardımcısı olarak MYK’de de yer alabilmesi üzerinde duruluyor. Parti tüzüğünün 79. maddesi, “MYK, Genel Başkan, Genel Başkan yardımcıları ve genel sekreter ile TBMM parti grup başkanı ve grup başkanvekillerinden oluşan en üst icra kuruludur” hükmünü düzenliyor. Ancak parti tüzüğünün “MYK üyesinin hükümet üyeliği” başlıklı 149. maddesindeki “Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği ile hükümet üyeliği aynı kişide birleşemez. Bakanlar Kurulu üyeliğine atanan MYK üyesinin, MYK üyeliğinden istifası zorunludur. Hükümetin güven oylamasını takip eden üç gün içinde istifa beyanında bulunmayan Bakanlar Kurulu üyesi, MYK üyeliğinden istifa etmiş sayılır” hükmü Yıldırım’ın Başbakan olarak MYK üyeliğini engelliyor. Bu engelin aşılması için sözkonusu maddeye “MYK üyeliği ile grup başkanı hariç hükümet üyeliği aynı kişide birleşemez” ifadesinin eklenerek aşılabileceği kaydediliyor. Bu formül üzerinden tüzük değişikliği yapılması durumunda Başbakan Binali Yıldırım’ın, siyasi ve hukuki işlerden sorumlu genel başkan yardımcı olarak MYK üyesi olabileceği belirtiliyor. Bu yöntemin ilk yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar uygulanması yönünde geçici bir madde eklenmesi üzerinde de duruluyor.
<< Önceki Haber AKP’de Binali Yıldırım’a makam aranıyor Sonraki Haber >>

AKP'li Özdağ'dan yandaş İhlas Grubu'na: Paranızı biz veriyoruz

AKP'li Özdağ'dan yandaş İhlas Grubu'na: Paranızı biz veriyoruz

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Tercüman Erdoğan'ın "YPG terör örgütü" ifadesini sansürledi

Tercüman Erdoğan'ın

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

Aldanmamanın biricik yolu...

Aldanmamanın biricik yolu...

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:23:07