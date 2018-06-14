Samanyolu Haber /Gündem / AKP çok övünüyor ama... Türkiye’nin Otoyol kalitesi Ruanda’yla aynı /14 Haziran 2018 17:11

AKP çok övünüyor ama... Türkiye’nin Otoyol kalitesi Ruanda’yla aynı

Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) hazırladığı rapora göre, Türkiye dünyada en kaliteli otoyollara sahip 30’uncu ülke.

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Dünya’dan Kerim Ülker’in köşesinde yer verdiği bilgilere göre, 137 ülkeyi kapsayan raporun zirvesinde Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

6.4 puan alan Birleşik Arap Emirlikleri’ni Singapur, İsviçre, Hong Kong ve Hollanda izliyor.

Ülker yazısına şöyle devam etti: “Fransa 7, Portekiz 8, Avusturya ise 9’uncu sırada yer alıyor. 10’uncu Amerika Birleşik Devletleri’nin puanı ise 5.7. Hem siyasilerin hem de halkın dilinden düşürmediği yollar konusunda ise Türkiye, Umman, Hırvatistan, Şili, Ekvator, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ülkelerin gerisinde yer alıyor. Türkiye, 137 ülke arasında 30’uncu sırada. Puanı ise 5.0. Ancak asıl dikkat çekici taraf aynı puanı paylaştığı ülkeler… Türkiye, Afrika ülkeleri Namibya ve Ruanda ile aynı puana sahip.”
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