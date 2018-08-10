Samanyolu Haber /Politika / AKP: CHP isterse yerel seçimleri erkene alabiliriz /10 Ağustos 2018 09:14

AKP: CHP isterse yerel seçimleri erkene alabiliriz

AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

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Mehmet Geldi, partisinin Zonguldak il başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına katıldı.
Geldi, yerel seçimin erkene alınıp alınmayacağına dair soruya, bunun için anayasa değişikliğinin gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.

AKP'li yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir teklif verirse… Çünkü AK Parti ve MHP'nin böyle bir çoğunluğu yok, 400 sandalye gerekir, CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Biz seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Yerel seçim, normal takvime göre Mart 2019'da yapılacak.
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