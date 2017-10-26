AKP Cemaat'i itibarsızlaştırmak için CIA eski başkanıyla 10 milyon dolara anlaştı!

CIA ESKİ DİREKTÖRÜ, GÜLEN’İ İTİBARSIZLAŞTIRMAK İÇİN AKP’Lİ İŞADAMLARI İLE 10 MİLYON DOLARA ANLAŞTI





CIA eski direktörü James Woolsey’in, Donald Trump seçim kampanyasının danışmanı olduğu dönemde, iki Türk işadamıyla 10 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı, anlaşma çerçevesinde Fethullah Gülen’in gözden düşürülmesinin planlandığı haberleştirildi.





Konuyu ilk önce ABD’nin önemli gazetelerinden New York Times gazetesi özel haber olarak geçti. Reuters de konuyla ilgili aynı haberi yaptı.





New York Times’in haberine göre, Türk iş adamları Ekim Alptekin ve Sezgin Baran Korkmaz’ın eski CIA Direktörü James Woolsey ile Fethullah Gülen’i itibarsızlaştırmak için 10 milyon dolarlık anlaşmayı görüştüler. CIA eski Direktörü James Woolsey’in geçen yıl Trump’ın seçim kampanyasına katıldıktan 8 gün sonra 20 Eylül 2016 tarihinde New York’ta bir otelde Türk iş adamları Ekim Alptekin ve Sezgin Baran Korkmaz ile bir araya geldiğini ifade edildi. Anlaşma kapsamında Woolsey ve eşi Nancye Miller’in Gülen’i itibarsızlaştırmak için lobi grupları nezdinde faaliyetler yürütülmesini teklif ettiği belirtiliyor.





Reuters’e konuşan üç ayrı kaynak ise ulusal güvenlik meselelerinde danışman olarak Trump’in kampanyasına resmi olarak katıldıktan sekiz gün sonra, 20 Eylül 2016’da, Woolsey’in New York’taki Peninsula Otel’de öğle yemeği için Ekim Alptekin ve Sezgin Baran Korkmaz’la bir araya geldiğini doğruladı.







Erdoğan’ın destekçilerinden olan Alptekin, şirketlerinden biriyle Michael Flynn’in danışmanlık firmasıyla, Gülen’i araştırması için 600 bin dolarlık sözleşme imzalamıştı. Flynn aynı zamanda Trump kampanyasının danışmanıydı ve daha sonra Şubat ayında görevden alınmadan önce ulusal güvenlik danışmanı olmuştu. Woolsey de, sözcüsü yalnızca “ücretsiz danışman” olduğunu iddia etse de, ABD Adalet Departmanı dosyasına göre Flynn’ın şirketinin bir parçasıydı.





20 Eylül toplantısında Miller, Alptekin ve tartışmaya dahil olan iki diğer kişiye göre, kendisinin ve Woolsey’in konumunun, Gülen’in darbede iddia edilen rolü konusunda ilgili merciileri etkilemek için Flynn’den daha iyi bir konumda olduklarını söyledi.







ABD’de lobi faaliyeti yürütmenin illegal olmadığı biliniyor ancak Alptekin ile anlaşma yapmak için Trump’ın iki danışmanının rekabet ettiği görülüyor. Anlaşma, özel danışman Robert Mueller tarafından, Trump kampanyasının 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesini sağladığı iddiaları hakkındaki geniş kapsamlı soruşturma kapsamında inceleniyor.





Mueller’in sözcüsü Peter Carr, konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.





Flynn, Mueller’in soruşturmasında, geçen yıl Rusya büyükelçisi olan Sergei Kislyak ile yaptığı konuşmalar nedeniyle merkezdeki kişiydi ve Flynn’in avukatı Robert Kelner, Alptekin’in şirketi için yapılan çalışmaların “esasen Türkiye Cumhuriyeti’ne faydası olduğu düşünülür” dedi.





Flynn, Başkan Yardımcısı Mike Pence’i, Kislyak’la yaptığı görüşmelerde yanılttığı gerekçesiyle, Şubat ayında ulusal güvenlik danışmanlığı görevinden alındı.





Woolsey ve Miller’ın sözcüsü Jonathan Franks, 20 Eylül toplantısını önemsiz olarak niteledi ve toplantıya ilişkin bir not olmadığını, Woolsey’nin Türk çıkarları doğrultusunda “Türkiye’nin güvenli bir yer olması için, darbe sonrasında güven verici bir merkez oluşturan ekonomik kalkınma önerisi” izlediğini, projenin odağının Gülen olmadığını söyledi.





Alptekin ise 20 Eylül’deki toplantıda projeyi Gülen’i hedef almaya yönlendirmek istediklerini söyledi ancak ardından Flynn’in firmasıyla sözleşme yaptı.





Avukat Kelner konu hakkında yorum yapmayı reddederken, Beyaz Saray da Reuters’in sorularını yanıtlamadı. Alptekin ise iddiaların “kurmaca” olduğunu söyledi.