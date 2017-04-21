AKP camiyi Cengiz'e feda etti!

Cengiz için camiyi cizdiler





Maltepe Dragos’taki “kentsel dönüşüm” imar planından, 17 Aralık soruşturmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminden düşmeyen İşadamı Mehmet Cengiz’e kıyak çıktı. İmar planından, İşadamı Cengiz’in arsasının önüne gelen “dini tesis alanı” son anda çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) askıya çıkan imar planı incelendiğinde “dini tesis alanı düzenlemesiyle” ilgili 6. maddenin üzerinin çizilmiş olduğu görülüyor.





Maltepe’de uzun süredir arsa toplayan Cengiz İnşaat’ın Dragos’ta aldığı Hazine arazisini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2014’te Başbakanlığının son günlerinde onaylamıştı. CHP, “İşadamı Cengiz’in ricası üzerine değişiklık yapıldı” iddiasıyla skandalı savcılığa taşımaya hazırlanıyor.





Mehmet Cengiz’in, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasına yansıyan “milletin a... koyacağız” ifadesi hâlâ konuşuluyor. İşadamı Cengiz’in 2008 yılından bu yana Maltepe’de imarsız arazileri şirketinin bünyesinde topladığı biliniyor. Kentsel dönüşüm adı altında Dragos turizme açılırken Cengiz bu bölgede de Hazine arazilerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan ihaleyle satın aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakan olduğu sırada başkanlığını yaptığı Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onay kararları Ağustos 2014’te yayımlandı. Erdoğan’ın imzasıyla Hazine’ye ait İstanbul Maltepe, Dragos mevkiindeki 918 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklifi veren Cengiz İnşaat’a satışı onaylandı. Cengiz taşınmaza 3 milyon 260 bin lira teklif vermişti. İmar planı ile Cengiz Holding’in aldığı arsalar parseller halinde sahile doğru birleştirilerek büyütülüyor ve yoğun bir yapılaşmanın da önü açılıyor. Cengiz İnşaat bu bölgede konut ve ticaret alanları yapmayı planlıyor.







YANIT BEKLİYOR





‘Emri hangi bürokrat verdi?’





İBB’de bugün verecekleri önergeyle olayı Meclis gündemine taşıyacaklarını belirten CHP ’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ şu soruları gündeme getirdi:





* Meclis’ten geçen bölge planında olan cami alanı nasıl yok edildi? Kim hangi cesaretle yaptı? Mehmet Cengiz için cami alanı niye kaldırıldı?





* Planlarda bölgenin ihtiyacı var diye cami planlara işlenmiş. Meclisten geçen ve sonradan böyle değiştirilen kaç plan paftası var? O değişiklikler neler? Kimlerin yeri değerlendirildi?





* Planlarda bölgenin ihtiyacı var diye planlara işlenmiş. Mehmet Cengiz için cami alanı niye kaldırıldı?





* Taksim’e cami yapacağım diye şov yapacaksın, her ay meclisten en az 10 tane cami yapılması için plan değişikliği yapacaksın. Ve burada Cengiz için yasa dışı biçimde cami alanını kaldıracaksın. Bu işlemi hangi siyasilere hangi bürokratlara zorla yaptırıyorlar?