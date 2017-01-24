AKP bütün cemaat ve STK'ların kökünü kazıyacak







Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümetinin Hizmet Hareketi'ne yönelik başlattığı cadı avı 3 yıldır sürüyor.





15 Temmuz sonrası ise adeta Cemaat'e karşı "soykırım" uygulanıyor.





Bank Asya'ya para yatırmak, çocuklarını Cemaat okullarında okutmak, Zaman gazetesi abonesi olmak vb tamamen yasal eylemler bile on binlerce insanın kamudan atılması için gerekçe yapıldı.





AKP aynı yöntemi diğer cemaat ve STK'lara da uygulamanın yolunu yaptı.





Son çıkarılan 4 KHK'daki bir madde Ergenekon sanığı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Bütün cemaatlerin kökünü kazıyacağız" sözünün kanunlaştırılmış hali. Memurlar için yapılan yeni "suç" tanımıyla her hangi bir cemaat ya da STK'ya yakın olmak memuriyetten atılmak için yeterli olacak. İşte AKP'nin yeni icad ettiği o suç!





682 SAYILI KHK'NIN "DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA" BAŞLIKLI DOKUZUNCU MADDESİ'NDE AYNEN ŞÖYLE DİYOR:





"Ülkenin bağımsızlığını zedelemeye, bütünlüğünü bozmaya ve milli güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik herhangi bir faaliyette bulunmak veya aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, vakıf, dernek ve benzeri teşekküle katılmak, bunlara yardım etmek veya bu yapılarla ilişki içerisinde bulunmak."

