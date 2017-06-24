Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Bursa'ya penguen ve fok getirtti, soğutma için 6,5 milyon harcadı /24 Haziran 2017 15:03

AKP, Bursa'ya penguen ve fok getirtti, soğutma için 6,5 milyon harcadı

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi bugünlerde havanın ortalama 33 derece olduğu Bursa'ya Almanya ve Belçika'dan penguen ve fok getirtti, soğuk iklim şartlarına alışkın hayvanların doğal ortamda yaşamaları için de 6,5 milyon lira harcandı.

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Bursa’daki hayvanat bahçesine Almanya’yla Belçika’dan penguen ve fok getirildi.

Bursa Hayvanat Bahçesi’ne Almanya’dan iki fok, Belçika’dan 11 penguen getirildi. Hayvanlarla birlikte hayvanat bahçesinin tür sayısı 112, hayvan sayısı da bin 200’e yükseldi.

Ekibiyle birlikte hayvanat bahçesi inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Recep Altepe, üç dönümlük inşaat alanına sahip bölgede foklar için 400 metrekare havuz, 200 metrekare karasal alan, penguenler için de 300 metrekare havuz, 300 metrekare de karasal alan imal ettiklerini söyledi.

Altepe, su altı seyir bölümlerinin ve sıcak havalarda hayvanların serinlemesi için soğuk odalar kurulduğunu belirterek, “Hayvanlarımız için her türlü itinayı gösteriyoruz. Tüm çocuklarımızı, aileleriyle birlikte bahçemizi ziyaret etmeye, fok ve penguenleri görmeye davet ediyorum” dedi.

Penguen ve fok gibi soğuk iklim şartlarına alışık. Bursa kenti bugün itibariyle 33 derece. Altepe’yle beraberindekiler hayvanlar için 6,5 milyon liraya mal olan soğutma sistem odalarını da inceledi.
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