AKP Burhan Kuzu'yu tamamen sildi...

AKP’de siyasetin renkli isimlerinden Burhan Kuzu yine hayal kırıklığı yaşadı. Burhan Kuzu AKP Kongresi yapıldığı sıralarda coşku doluydu ve twitter hesabından şu mesajı attı;





“Şu anda kurucusu olmaktan gurur duyduğum Partimizin 6.Olağan Büyük Kongresindeyiz.Salonda çok büyük bir katılım ve inanılmaz bir coşku var.Ülkemiz için hayırlı olması dileğiyle…”





KIRMIZI PLAKA HAYAL OLDU





Sonuçta Kuzu ne bakan ne de TBMM Başkanı olabildi. Kırmızı plakaya binemeden vekilliği bitti. Şimdi de MKYK üyeliği sona erdi.





“ADALET BAKANLIĞI'NI İSTİYORUM”

2013 yılında TGRT Haber'de Ankara'nın Gündemi programına katılan Kuzu, kabine revizyonu üzerine konuşurken , '12 yıl aradan sonra bakanlık bekliyor musunuz?' sorusuna, “Adalet Bakanlığı beklemiyorum, diyerek insanları kandırmaya gerek yok. Bakanlık istiyorum elbette. Ama Başbakan'ın birlikte çalışacağı arkadaşları kendi belirlemesi daha doğru olur. Meclis Başkanlığı talebim ağır basıyor” demişti. Ancak Kuzu o dönemde ne bakan ne de Meclis Başkanı olamamıştı.





“ÇOK GİRME O KONULARA”

Ocak 2018’de CNN Türk’te başkanlık sistemi ve 2019 seçimlerinin tartışıldığı Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan’ın konuğu olan Burhan Kuzu’ya programın diğer konukları “AK Partili Burhan Kuzu, neden Adalet Bakanı olamadı?” sorusunu yöneltti. Avukat Hüseyin Ersöz’ün, “Hocam mesela Adalet Bakanı olsa ne güzel olurdu, başkanlık sistemi olunca mesela hocam Adalet Bakanı olacak mı?” demesiyle esprili diyaloglar yaşandı. Burhan Kuzu, Ersöz’ün bu sözlerine gülerek, “Çok girme o konulara, bak o işlere girme akşam akşam” diye karşılık verdi. Stüdyodaki konukların gülüşmelerine neden olan diyaloga “Yarayı deşme” diye katılan Elfin Tataroğlu da “15 yıldır uçan kuş bakan oldu, bir tek siz olmadınız” dedi. Ahmet Hakan’ın “Sanki hepiniz de hocamı Adalet Bakanı olarak görmek istiyormuşsunuz gibi…” yorumunda bulunduğu konuya ilişkin Burhan Kuzu da, “Ben bakanlık falan hiçbir zaman istemedim, Meclis Başkanı falan dedik, o da nasip değilmiş” diye yanıt vemişti.