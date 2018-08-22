Samanyolu Haber /Gündem / AKP Brunson'u bırakmak için yeni formül arıyor /22 Ağustos 2018 10:07

AKP Brunson'u bırakmak için yeni formül arıyor

AKP kulislerinde Brunson krizini nasıl biteceği konusunda kulisler hızlandı. Kamuoyunda fazla yıpranmadan nasıl bir yol bulunur onun hesapları yapılıyor.

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AKP içindeki bu arayışı Yandaş Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi deşifre etti. Selvi'ye göre ABD ile Türkiye arasında yaptırım krizine neden olan papaz Andrew Brunson davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda Mehmet Altan kararında olduğu gibi bir yöntem izleneceğini belirtti.

Abdulkadir Selvi, papaz Brunson'la ilgili davanın yeni bir hukuki zemine taşındığını yazdı.


Selvi'nin 'Brunson krizinde yeni adım' başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Rahip Brunson'la ilgili dava yeni bir hukuki zemine taşınıyor.

Üst mahkeme tarafından adli kontrol şartının kaldırılması talebi reddedilen Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, 'Üst mahkemenin ret kararı tebliğ edildikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edeceğiz. Bunun için hazırlıklar yapıyoruz' dedi. Brunson'la ilgili başvuruda Mehmet Altan kararında olduğu gibi bir yöntem izlenecek.

'MEHMET ALTAN KARARI BRUNSON İÇİN ÖRNEK OLDU'

AYM Mehmet Altan'ın 'kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine' karar vermişti. Mehmet Altan kararı Brunson için örnek oldu. Avukat İsmail Cem Halavurt 2 yıldır tutuklu olan Brunson için AYM'ye kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlali kapsamında bireysel başvuruda bulunacak.
Anayasa Mahkemesi'nin de olumsuz karar vermesi durumunda Brunson davası AİHM'ye taşınacak. Avukat İsmail Cem Halavurt, 'AİHM'ye gitmek için iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nden umutluyuz ama orada da reddedilirse tereddütsüz AİHM'ye gideceğiz' dedi.


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