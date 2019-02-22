Samanyolu Haber /Gündem / AKP borç yiğidin kamçısıdır demeye devam ediyor Şimdi de kredilerde taksit sayısı artırıldı /22 Şubat 2019 21:22

AKP borç yiğidin kamçısıdır demeye devam ediyor Şimdi de kredilerde taksit sayısı artırıldı

Vatandaşın üzerindeki borç yükünü artırmak için muslukları daha da açıyor . Tüketici kredilerindeki taksit sınırlaması gevşetildi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

"İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak." diyen Akben, "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek." ifadelerini kullandı.

Akben'in açıklamaları şu şekilde: 

— "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz."

— "İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak."

— "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek."

— "Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak."
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