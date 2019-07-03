Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP döviz alımında vergiyi yine artırıyor: Yetki Erdoğan'da /03 Temmuz 2019 11:41

AKP döviz alımında vergiyi yine artırıyor: Yetki Erdoğan'da

Bireysel döviz alımlarında Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin (BSMV) binde 1'den binde 2'ye çıkarılacağı açıklandı.

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Bireysel döviz alımlarında Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin (BSMV) binde 1'den binde 2'ye çıkarılması planlanıyor.

Bloomberght'de yer alan habere göre söz konusu planda Cumhurbaşkanı'na BSMV'yi artırma yetkisi de öngörülüyor.
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