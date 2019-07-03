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AKP döviz alımında vergiyi yine artırıyor: Yetki Erdoğan'da
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AKP döviz alımında vergiyi yine artırıyor: Yetki Erdoğan'da
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03 Temmuz 2019 11:41
AKP döviz alımında vergiyi yine artırıyor: Yetki Erdoğan'da
Bireysel döviz alımlarında Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin (BSMV) binde 1'den binde 2'ye çıkarılacağı açıklandı.
SHABER3.COM
Bireysel döviz alımlarında Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin (BSMV) binde 1'den binde 2'ye çıkarılması planlanıyor.
Bloomberght'de yer alan habere göre söz konusu planda Cumhurbaşkanı'na BSMV'yi artırma yetkisi de öngörülüyor.
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