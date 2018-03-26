AKP, Bireysel Emeklilik'ten cayanların peşini bırakmıyor !

AKP'nin zorla Bireysel Emeklilik parası kestiği katılımcılardan yarısından fazlası caymıştı... Ancak AKP iktidarı cayanların peşini bırakmıyor...Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, BES'ten cayanlara sisteme yeniden dahil olmaları için bir fırsat tanınacağını, bu konudaki düzenlemenin son aşamaya geldiğini söyledi.





Şimşek, "BES'e otomatik katılımdan cayanlara yönelik ikinci bir fırsat tanıyoruz. Hazinenin ikincil mevzuat düzenlemeleriyle bu çalışanlara diledikleri zaman sisteme yeniden dahil olma imkanı sağlayacağız" diye konuştu.





Buna yönelik çalışmaların son aşamaya geldiği bilgisini veren Şimşek, "Çalışanlarımızın bu fırsatı iyi değerlendirmelerini ve orta-uzun vadede sistemdeki katılımcı sayısının daha yüksek düzeylere çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.