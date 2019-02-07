AKP, belediye meclislerinde kaybetme riski gördü, yüzde 10’luk baraja karşı çözüm arayışında

Belediye başkan adaylıklarında ittifak yapan, ancak belediye meclis üyeliği seçimlerine ayrı listelerle girme konusunda ilke kararı alan AKP ve MHP’de, yüzde 10’luk baraj nedeniyle birçok belediye meclisinde çoğunluğu kaybetme riski ortaya çıktı. AKP kulislerine göre, söz konusu ihtimalden dolayı yeniden durum değerlendirmesi yapılıyor, yüzde 10’luk baraj nedeniyle belediye meclislerinde kazanmanın çözümü aranıyor.





Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre, muhalefetin belediye meclislerinde çoğunluğu kazanma olasılığı olan bazı illerde Cumhur İttifakı’nın tek listeyle seçime girilebileceği belirtiliyor. AKP'nin, bu yöntemle belediye başkanlıklarını kaybetse bile meclislerde çoğunluk sağlayarak muhalefeti zora sokma planı yaptığı söyleniyor.





Yapılan görüşmelerde varılan ‘her partinin kendi listesiyle belediye meclisi üyeliği seçimine katılması’ yönündeki ilke kararına karşın riskli olarak görülen illerde Cumhur İttifakı’nın AKP ve MHP’li üye adaylarının olacağı tek ya da ortak liste çıkarılabileceği kaydediliyor. AKP’nin bazı il başkanlıklarından da bu yönde taleplerin geldiği belirtiliyor.