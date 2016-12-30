AKP Bebek Sahili'ni de bitiriyor

Bebekliler Derneği Başkanı Murat Kaynar, İBB ile görüşmelerde bulunduklarını söyleyerek şunları söyledi:

“Biz kıyı düzenlemesine karşı değiliz ama bu konuda iki endişemiz var. İlki zaten kilit olan Bebek trafiği iyice kriz olacak. İkinci endişemiz İSPARK’ın Bebek’te projelendirdiği Teknepark yani marinanın hayata geçme ihtimali. Çünkü bu alan kazıklar yardımıyla 5-6 metreden iki katına 12.5 metreye kadar denize doğru genişliyor. Bizim endişemiz bu otoparkın marinanın ilk adımı olması. Bu otopark yapılırsa marinanın otoparkına zemin oluşacak. Bisiklet yolu yapmak için buranın genişletilmeye ihtiyacı var mı? Otoyoldan daha geniş bir alan burası. Endişemiz bu yönde...”





‘BOĞAZIN EN DAR YERİ, RİSKLİ OLUR’





Bebek Semt Girişimi platformunun gönüllülerinden Damla Kalan Dilekcan ise otoparkın olacağı alan için şu ifadeleri kullandı:

“150 araçlık sahil otoparkına giriş-çıkış için ileri- geri manevra yapıp hafta sonları zaten felç olan trafiğin daha da kilit hale gelmesine neden olacak bu proje. Otoparkta yer bulamadığı için Hisar’a gidip geri dönmek zorunda kalacak araçların yaratacağı ek trafik yükünün yaratacağı kaos da var. Acil ambulans veya itfaiye ihtiyacı olması halinde Bebek’te yaşanacak kriz büyük olacak. Ki araçlar yüzünden çoğu zaman ambulans ve itfaiyenin olay yerine girmesi konusunda sorun yaşanıyor. Ayrıca burası Boğaziçi’nin en dar yeri ve daha da daraltılarak İstanbul Boğazı’ndan geçiş güvenliği riske ediliyor. Marinaya hazırlık ihtimali de endişe yaratıyor. Çünkü sadece kıyı düzenlemesi olsa o alanı genişletmeye ihtiyaç yok bisiklet yolu için. Zaten yeterince geniş. Bebek, Türkiye’nin nazar boncuğu. Önemli bir miras. Buranın keyfini sürmek için karayolu değil deniz ulaşımı gerek. Kimsenin çile çekmesini istemiyoruz.”





‘DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE ÖRNEĞİ YOK’









Bebek Semt Girişimi gönüllüsü Nigar Alemdağ ise Bebek’te otopark sorunu olduğunu fakat bunun bir çözüm sunmayacağını belirterek ekledi:

“Bebek-Etiler yokuşu tepesinde yüzlerce aracı alacak otopark yapıldı. O otoparkın altını kazarak katlı otopark yapabilirler. Bu Teknepark yani marina yapma projesinin bir ön adımı. İstinye ve Tarabya’da yapılan Teknepark adı altındaki marinaların oradaki otopark tekne sahiplerine hizmet vermiyor. Bu da öyle olacak. Dünyanın hiçbir yerinde kıyıya otopark yok. Bu tüm Boğaz’ı etkileyecek bir sorun oluşturacak. Bu otoparkta araçlar geri geri çıkacak, karşıdan geleni de tıkayacak, trafiği felç edecek. Boğazın en dar yeri burası. Deniz kazalarının artma ihtimali bile var, daha geçen gün bir tekne oturdu. Büyük risk.”





İBB: SADECE OTOPARK DEĞİL





İBB ise kıyı düzenleme projesi kapsamında valelerin rastgele yol kenarlarına park etmesini önlemek amacıyla uygulamaya aldıkları bir çalışma olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

“Emirgan’da da bir örneği var. Balık tutma platformları, bisiklet yolları ve yürüyüş yolları olacak burada. Sadece bir otopark çalışması değil. Yola paralel şekilde araçların park edeceği otopark da olacak bu düzenleme kapsamında. Valeler rastgele park ediyorlar. Onu önlemek ve düzenlemek amacıyla hayata geçirdik. 143 araçlık bir yer. Akabinde marina projesiyle bu otoparkın ilgisi yok. Sahil düzenleme çalışmasını kapsıyor bu uygulama.”