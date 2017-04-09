Samanyolu Haber /Gündem / AKP Avrupa'daki casusluk faaliyetlerini kabul etti /09 Nisan 2017 12:24

AKP Avrupa'daki casusluk faaliyetlerini kabul etti

Avrupa'da yaptırılan casusluk faaliyetleri ile yapılan fişleme resmen doğrulandı

SHABER3.COM

Avrupa ülkelerinde yaşayan çifte vatandaşların fişlenmesine yönelik çalışma AKP tarafından kabul edilen "sonuçlarıyla" doğrulanmış oldu. 

Geçtiğimiz günlerde Hollanda tarafından yapılan açkılamada, bazı Hollanda vatandaşlarının Türkiye'den çıkışına izin verilmediği belirtilmişti.

Türkiye, çifte pasaporta sahip bazı Hollanda vatandaşlarının yurt dışı çıkışına izin verilmediğine ilişkin haberleri doğruladı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Hollanda vatandaşlarının "F..Ö üyesi olduğu" belirtildi.

FİŞLEMEYİ DOĞRULAMIŞ OLDULAR

Avrupa'da yaşayan Türklere yönelik fişleme böylece kabul edilmiş oldu. Hollanda'da ya da başka ülkelerde yaşayan Türklerin, Hizmet Hareketi'ne yakın oldukları ancak Hollanda'da yaşayan diğer Türkler tarafından tespit edilebilecek bir durum. 

AKP'nin Hollanda vatandaşı Türklerin, Türkiye'den çıkışına izin verilmemesi bu yapılmış olduğunu gösteriyor. 

Bu iş için MİT'e bağlı imam ve bazı sivil Türklerin kullanıldığı daha önce ortaya çıkmıştı. 

EN AZ ON KİŞİ BU DURUMDA

NOS, Türkiye'de eğitim gören ya da aile ziyareti için giden çok sayıda Türkiye kökenli Hollanda vatandaşının ülke dışına çıkışına izin verilmediğini duyurmuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, en az 10 kişinin bu durumda olduğunu doğrulamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ankara ile üst düzey politik temasların sürdüğünü söyledi.

Koenders, çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin kısa sürede Hollanda'ya dönebilmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı.
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