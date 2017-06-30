AKP anketinden 'Türkiye'de adalet yok' çıktı

AKP'nin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'ne yönelik iki anket yaptırdığı ortaya çıktı.





Adalet algısı üzerine yapılan anketin sonucuna göre, toplumun yüzde 76'sı Türkiye'de adalet olmadığını düşünüyor ve Adalet Yürüyüşü'ne destek veriyor.





Cumhuriyet Gazetesi'nden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, anket yürüyüşün başlamasından sonraki üçüncü günde yapıldı. İlk anket, toplumun yürüyüşüne bakış açısın ölçerken ikincisi ise toplumdaki adalet algısını taradı. Buna göre, katılımcıların yüzde 76'sı "Türkiye'de adalet yok" yanıtı verdi.





CHP milletvekili Barış Yarkadaş'a göre, bu sonuçların çıkmasında KHK'lar ile binlerce kişinin işten atılması, bu insanların taleplerine kulak tıkanması ve haklarında soruşturma dahi açılmaksızın suçlu ilan edilmeleri.





CHP’li Yarkadaş, toplumun böyle düşünmesinin haklı sebepleri olduğunu belirterek, “Çünkü toplumun yarısından fazlasının canı adli makamlar tarafından yakılmış durumda. Şu anda Türkiye’de neredeyse her 4 aileden birinin yakını, oğlu, gelini, kuzeni ya KHK ile işten atıldı ya hakkında bir soruşturma açıldı. Bu soruşturmalar adli süreçler bitmek bilmiyor, sonuçlanmıyor. Yüz binlerce kişi bu adaletsizlikten dolayı mağdur. Yürüyüşümüz ve anket sonuçlarından görüldüğü üzere toplum adalete susamış. Toplum artık adalet istiyor ve bizzat iktidar tarafından yapılan adaletsizliklerden bıktığını ortaya koyuyor” diye konuştu.