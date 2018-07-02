Samanyolu Haber /Gündem / AKP anketçisinden yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara yorumu /02 Temmuz 2018 14:29

AKP anketçisinden yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara yorumu

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 'İstanbul ve Ankara gibi büyük belediyelerin kaybedilmesi büyük risktir, AK Parti için sonun başlangıcı olabilir' iddiasında bulundu.

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Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 24 Haziran seçimlerine ilişkin AKP'ye yakınlığıyla bilinen Star gazetesi yazarı Fadime Özkan'a açıklamalarda bulundu.

24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Biz 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasında bir yerde olacağını tahmin ediyorduk. 1 Kasım’a doğru evrilme potansiyeli de vardı ancak MHP’ye kayma dolayısıyla pek gerçekleşmedi. Sürpriz sayılmaz ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'biz buradan gerekli mesajları aldık' söylemi önemli. Çünkü AK Parti’nin yaptığı ve yapamadığı bir şeyler var" diyen Daşdemir, "AK Parti için risk genel seçimler ya da Cumhurbaşkanlığı seçimleri değil yerel seçimler. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük belediyelerin kaybedilmesi büyük risktir, AK Parti için sonun başlangıcı olabilir. Çünkü AK Parti, Refah Partisi geleneğinin devamı bir partidir ve hikayesi belediyelerdeki başarısından geliyor. Erdoğan’ın hikayesi de oradan geliyor. AK Parti belediyelere odaklanmak durumunda" ifadelerini kullandı.
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