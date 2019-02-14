Samanyolu Haber /Gündem / AKP anketçisi: Kararsızlar korktuğu için söylemiyor, Ankara'da fark 5-6 puana kadar çıktı /14 Şubat 2019 10:32

AKP anketçisi: Kararsızlar korktuğu için söylemiyor, Ankara'da fark 5-6 puana kadar çıktı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık'a göre Ankara'daki fark 5-6 puana kadar açıldı

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime dair değerlendirmelerde bulundu. Elindeki verileri AKP ve CHP adaylarıyla paylaştığını belirten Kulat, "Bizim elimizdeki verilerde Mansur Yavaş 5-6 puan kadar önde gidiyor" dedi.

Kulat, şunları kaydetti:

— Yerel seçim anketleri yapıyoruz. Elimizdeki verilere göre muhalefet hiç olmadığı kadar önde çıkıyor Ankara'da. Muhalefet önde görünüyor Ankara'da. Bizim henüz Mehmet Özhaseki'nin isminin açıklanmadığı dönemde yaptırdığımız araştırmalarda Özhaseki'nin ismi hiç ilk üçte çıkmadı. Süleyman Soylu, Veysel Tiryaki ve Mustafa Tuna ve isimleri çıkıyordu. Şimdi anlatacağım konuları sayın Mehmet Özhaseki'nin kendisine de anlattım. Rakibi olan sayın Mansur Yavaş'a da anlattım. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile de konuştum. Bizim elimizdeki verilerde Mansur Yavaş 5-6 puan kadar önde gidiyor. Kararsız seçmen oranının yüksekliği bana göre kararsız olmaktan değil kararını farklı endişelerinden dolayı ifade etmeyen seçmenden kaynaklanıyor. Kararsız seçmenin çokluğu da iktidarın aleyhine bir fotoğraf oluşturabilir.

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